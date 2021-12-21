Все еще президент. Прокуроры допустили ошибку в тексте подозрения Порошенко

В тексте сообщения о подозрении Петру Порошенко сказано, что в ноябре этого года он еще управлял Украиной и отдавал указания секретариату СНБО.

Текст подозрения в госизмене пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко, содержит ошибку в датах. Об этом сообщила "Украинская правда", опубликовав полный текст подозрения.

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Так, на 22-й странице документа отмечается, что 3 ноября этого года Порошенко занимал пост действующего президента Украины и даже созвал Совет нацбезопасности и обороны.

[ + – ] В тесте говорится, как Медведчук и Порошенко помогали властям России вмешиваться в дела Украины

В этот день Порошенко отдавал приказы должностным лицам секретариата СНБО. Далее речь идет о подготовке к заседанию по вопросам энергобезопасности государства и обеспечения стабильности отопительного сезона на 2014-2015 года. Дата этого заседания вписывается в хронологию – 4 ноября 2014 года.

До опечатки в повестке рассказывается, как Порошенко с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком "реализовывали план экономической помощи "ЛДНР" в 2014 году и способствовали вмешательству властей РФ в дела Украины".

[ + – ] По данным СБУ, при президентстве Порошенко у боевиков "ЛДНР" купили угля более, чем на 200 млн гривен Фото: Экономическая правда

Напомним, что накануне, 20 декабря, правоохранители засунули в щель калитки двери дома Порошенко сообщение о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 258 (госизмена и содействие терроризму, совершенные по сговору лиц). По этим статьям пятому президенту грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

По информации СБУ, Порошенко и Медведчук наладили схемы с поставками угля, благодаря которым боевики из "ЛДНР" получили более 200 миллионов гривен в наличной и безналичной форме.

Сейчас пятый президент не в Украине. По словам лидера центрального штаба "Европейской солидарности" Александра Турчинова, Порошенко пребывает в заграничной поездке, где проводит различные встречи. После этой поездки и "небольшого отпуска" он вернется в страну, говорил Турчинов.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко порекомендовала Порошенко не бежать из страны и бороться за справедливость в украинских судах.