Досі президент. Прокурори припустилися помилки в тексті підозри Порошенку

У тексті повідомлення про підозру Петру Порошенку сказано, що у листопаді цього року він ще керував Україною та віддавав вказівки Секретаріату РНБО.

Текст підозри в держзраді п'ятого президента України, нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка, містить помилку в датах. Про це повідомила "Українська правда", опублікувавши повний текст підозри.

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Так, на 22 сторінці документа зазначається, що 3 листопада цього року Порошенко обіймав посаду чинного президента України і навіть скликав Раду нацбезпеки та оборони.

[ + – ] У тесті йдеться, як Медведчук та Порошенко допомагали владі Росії втручатися у справи України

Цього дня Порошенко віддавав накази посадовцям секретаріату РНБО. Далі йдеться про підготовку до засідання з питань енергобезпеки держави та забезпечення стабільності опалювального сезону на 2014-2015 роки. Дата цього засідання вписується у хронологію – 4 листопада 2014 року.

До помилки на повістці розповідається, як Порошенко з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком "реалізовували план економічної допомоги "ЛДНР" у 2014 році та сприяли втручанню влади РФ у справи України".

[ + – ] За даними СБУ, за президентства Порошенка у бойовиків "ЛДНР" купили вугілля на понад 200 млн гривень Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що напередодні, 20 грудня, правоохоронці засунули в щілину дверей дому Порошенка повідомлення про підозру у скоєнні злочинів за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 258 (держзрада та сприяння тероризму, скоєні за змовою осіб). За цими статтями п'ятому президентові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років із можливою конфіскацією майна.

За інформацією СБУ, Порошенко та Медведчук налагодили схеми з постачанням вугілля, завдяки яким бойовики з "ЛДНР" отримали понад 200 мільйонів гривень у готівковій та безготівковій формі.

Нині п'ятий президент не в Україні. За словами лідера центрального штабу "Європейської солідарності" Олександра Турчинова, Порошенко перебуває в закордонній поїздці, де проводить різноманітні зустрічі. Після цієї поїздки та "невеликої відпустки" він повернеться в країну, говорив Турчинов.

Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко порекомендувала Порошенкові не втекти з країни та боротися за справедливість в українських судах.