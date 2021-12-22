"Нафтогаз" пожаловался на "Газпром" в Еврокомиссию из-за газового кризиса

В украинской компании уверены, что поведение российского газового монополиста "Газпром" вызвало энергетический кризис и в несколько раз подняло цены на газ в Европе.

Украинская компания НАК "Нафтогаз Украины" пожаловалась в Еврокомиссию на российский "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением на рынке газа в Европе. Об этом говорится в заявлении компании.

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Российский монополист значительно уменьшил продажу газа на бирже в Европе в условиях увеличения спроса, отметили в "Нафтогазе".

Компания считает, что "Газпром" препятствует другим компаниям поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним. По словам главы правления "Нафтогаза" Юрия Витренко, такое поведение вызвало энергетический кризис, увеличило в несколько раз европейские цены на газ и нанесло убытки "Нафтогазу".

[ + – ] "Нафтогаз" просит надавить на "Газпром" Фото: delo.ua

"Действия "Газпрома" антиконкурентны и спровоцировали значительные негативные последствия для всех европейских потребителей", – подчеркнул Витренко.

"Нафтогаз" указал Еврокомиссии на следующие действия "Газпрома":

специальный отказ от заполнения газом хранилищ в Евросоюзе, которые принадлежат "Газпрому" или где у монополиста забронированы крупные объемы;

неожиданное прекращение продажи газа без основательных причин из-за собственной электронной платформы, на которой "Газпром" не добавил точку передачи газа на границе России и Украины;

"Газпром" не дает экспортировать газ частным компаниям из РФ;

блокирование транзита газа из Центральной Азии в Европу.

В "Нафтогазе" полагают, что все это делается специально с целью ускорить запуск газопровода "Северный поток – 2" в обход требованиям законодательства ЕС.

"Нафтогаз" просит Еврокомиссию обязать "Газпром" выполнять такие действия:

выставить на продажу через электронную платформу большие объемы газа с их поставкой до границы Украины с Россией или Евросоюзом;

предоставлять мощности своей газотранспортной системы (ГТС), чтобы по ней газ экспортировали частные компании в России и Центральной Азии.

Напомним, что 21 декабря стоимость газовых контрактов на лондонской бирже ICE два раза побила исторический рекорд. Сначала цены на газ взлетели до 2 063 долларов за тысячу кубометров, а потом до 2 137 долларов. За время торгов контракты не опускались в цене ниже 2 100 долларов.

"Газпром" приложил руку к такому скачку цен, поскольку отказался бронировать дополнительные мощности газопровода "Ямал-Европа" на январь и отказался от допмощностей украинской ГТС.

Цена на газ начала расти 17 декабря, в этот день "Газпром" только сообщил об отказе бронирования мощностей газопровода "Ямал-Европа".