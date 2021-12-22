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"Нафтогаз" поскаржився на "Газпром" до Єврокомісії через газову кризу

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Фото: Bloomberg | Дії "Газпрому" завдали збитків "Нафтогазу".

В українській компанії впевнені, що поведінка російського газового монополіста "Газпром" викликала енергетичну кризу і в кілька разів підвищила ціни на газ у Європі.

Українська компанія НАК "Нафтогаз України" поскаржилася до Єврокомісії на російський "Газпром" за зловживання домінувальним становищем на ринку газу в Європі. Про це йдеться в заяві компанії.

Російський монополіст значно зменшив продаж газу на біржі в Європі в умовах збільшення попиту, зазначили в "Нафтогазі".

Компанія вважає, що "Газпром" перешкоджає іншим компаніям постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з ним. За словами голови правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка, така поведінка викликала енергетичну кризу, збільшила в кілька разів європейські ціни на газ і завдала збитків "Нафтогазу".

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"Нафтогаз" просить натиснути на "Газпром"
Фото: delo.ua

"Дії "Газпрому" антиконкурентні та спровокували значні негативні наслідки для всіх європейських споживачів", – наголосив Вітренко.

"Нафтогаз" вказав Єврокомісії на такі дії "Газпрому" :

  • спеціальна відмова від заповнення газом сховищ у Євросоюзі, які належать "Газпрому" або де монополіст забронює великі обсяги;
  • несподіване припинення продажу газу без ґрунтовних причин через власну електронну платформу, на якій "Газпром" не додав точку передачі газу на кордоні Росії та України;
  • "Газпром" не дає експортувати газ приватним компаніям з РФ;
  • блокування транзиту газу з Центральної Азії до Європи.

У "Нафтогазі" вважають, що все це робиться спеціально з метою прискорити запуск газопроводу "Північний потік-2", оминаючи вимоги законодавства ЄС.

"Нафтогаз" просить Єврокомісію зобов'язати "Газпром" виконувати такі дії:

  • виставити на продаж через електронну платформу великі обсяги газу з їх постачанням до кордону України з Росією чи Євросоюзом;
  • надавати потужності своєї газотранспортної системи (ГТС), щоб по ній газ експортували приватні компанії в Росії та Центральній Азії.

Нагадаємо, що 21 грудня вартість газових контрактів на лондонській біржі ICE двічі побила історичний рекорд. Спочатку ціни на газ злетіли до 2063 доларів за тисячу кубометрів, а потім до 2137 доларів. За час торгів контракти не опускалися в ціні нижче 2100 доларів.

"Газпром" приклав руку до такого стрибка цін, оскільки відмовився бронювати додаткові потужності газопроводу "Ямал-Європа" на січень і відмовився від допомог української ГТС.

Ціна на газ почала зростати 17 грудня, цього дня "Газпром" лише повідомив про відмову бронювання потужностей газопроводу "Ямал-Європа".