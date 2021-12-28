Закупал уголь из РФ и Беларуси: нардепы подали в СБУ заявление о госизмене Зеленского

Члены фракции "Евросолидарность" обвинили главу государства в том, что Украина столкнулась с энергетическим кризисом.

Народные депутаты Украины от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко и Мария Ионова зарегистрировала в СБУ заявление "о преступлении со стороны руководства страны". Об этом Геращенко написала в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По ее словам, в этом заявлении перечислены доказательства закупки командой президента Украины Владимира Зеленского электроэнергии и угля из России.

"Это уголь из украденных оккупационными властями шахт и финансирование (президента РФ Владимира) Путина из украинского бюджета", – заметила Геращенко.

Нардеп отметила, что до этого представители "Евросолидарности" зарегистрировали такие же заявления в Офисе генпрокурора и Госбюро расследований.

[ + – ] Украина бессильна перед энергошантажем России, говорится в документе

В момент подачи заявления нардепы заметили, что за ними следят, добавила Геращенко.

В общении с журналистами Геращенко констатировала, что Украина столкнулась с энергетическим кризисом из-за действий нынешних властей.

"Cегодня команда Зеленского начала свою бурную деятельность с того, что вернула закупку электроэнергии и угля из РФ и Беларуси. Очевидно, 3 миллиарда долларов, которые в этом году заплатили за энергоресурсы в России и Беларуси, идут на финансирование терроризма страны-агрессора", – подчеркнула нардеп.

Отметим, что лидера "Европейской солидарности", пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене из-за поставок угля в Украину из ОРДЛО. По информации следствия, он организовал схемы с углем, благодаря которым оккупационные власти Донбасса получили 200 млн гривен.

По этому же производству проходят нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин. Порошенко и Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что с 1 ноября Украина не импортирует электроэнергию из России и Беларуси.