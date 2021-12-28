Закуповував вугілля з РФ та Білорусі: нардепи подали до СБУ заяву про держзраду Зеленського

Члени фракції "Євросолідарність" звинуватили главу держави в тому, що Україна зіткнулася з енергетичною кризою.

Народні депутатки України від фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко та Марія Іонова зареєструвала в СБУ заяву "про злочин із боку керівництва країни". Про це Геращенко написала у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За її словами, у цій заяві наведено докази закупівлі командою президента України Володимира Зеленського електроенергії та вугілля з Росії.

"Це вугілля з вкрадених окупаційною владою шахт і фінансування (президента РФ Володимира) Путіна з українського бюджету", — зауважила Геращенко.

Нардепка зазначила, що до цього представники "Євросолідарності" зареєстрували такі самі заяви в Офісі генпрокурора та Держбюро розслідувань.

[ + – ] Україна безсила перед енергошантажем Росії, йдеться у документі

На момент подання заяви нардепи помітили, що за ними стежать, додала Геращенко.

У спілкуванні з журналістами Геращенко констатувала, що Україна зіткнулася з енергетичною кризою через дії нинішньої влади.

"Сьогодні команда Зеленського розпочала свою бурхливу діяльність з того, що повернула закупівлю електроенергії та вугілля з РФ та Білорусі. Очевидно, 3 мільярди доларів, які цьогоріч заплатили за енергоресурси в Росії та Білорусі, йдуть на фінансування тероризму країни-агресора", — наголосила нардепка.

Зазначимо, що лідера "Європейської солідарності", п'ятого президента України Петра Порошенка підозрюють у держзраді через постачання вугілля в Україну з ОРДЛО. За інформацією слідства, він організував схеми з вугіллям, завдяки яким окупаційна влада Донбасу отримала 200 млн гривень.

За цим же провадженням проходять нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук та ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Порошенку та Медведчуку загрожує до 15 років в'язниці.

Нагадаємо, що з 1 листопада Україна не імпортує електроенергію з Росії та Білорусі.