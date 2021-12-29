"Европейская практика": попавший в скандал из-за платья помощницы Гарбарук объяснил уход из МОН

Бывший замминистра образования утверждает, что чиновник должен нести ответственность за своих подчиненных, а решение об увольнении было его "личной позицией".

Бывший заместитель министра образования Украины Игорь Гарбарук подал в отставку после скандала с платьем своей помощницы по личной инициативе. Об этом он заявил в комментарии Фокусу в среду, 29 декабря.

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"Это была моя личная взвешенная позиция. Я придерживаюсь устоявшихся европейских практик согласно моим личным жизненным принципам", — заверил экс-чиновник.

В своем Facebook-посте Гарбарук заявил, что написал заявление об увольнении по собственному желанию, так как считает, что госслужащий "несет ответственность не только за себя, но и за своих подчиненных".

"Как у каждого человека у меня был выбор. Я мог бы не писать заявление, но решил поступить именно так, как я решил", — добавил бывший замминистра.

Также Гарбарук выразил надежду на то, что в украинском обществе постепенно сформируется "институт репутации", а каждый чиновник и политик будет отвечать за свои высказывания и действия "с честью и достоинством".

К своему посту бывший чиновник прикрепил фотографию, на которой он позирует с трудовой книжкой и приказом про увольнение.

[ + – ] Пост Гарбарука об увольнении из МОН

Скандал вокруг платья помощницы Гарбарука

24 декабря помощница заместителя министра образования Игоря Гарбарука Кристина Тишкун посетила мероприятие во Львовском горсовете, в котором участвовал мэр Андрей Садовой и другие чиновники — общее фото с ними девушка выложила в своем Instagram. Пользователи сети раскритиковали девушку, выразив мнение, что она выбрала слишком откровенное платье для такой встречи.

[ + – ] Фотография с мероприятия во Львовском горсовете

В свою очередь Тишкун заявила, что не видит ничего плохого в своем наряде: "А в городской совет нужно выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается, как ему нравится, удобно, комфортно".

Спустя два дня Гарбарук отреагировал на инцидент стихотворением Редьярда Киплинга "Если…", которое начинается так:

"Как выстоишь когда все против тебя

Упали духом и тебя клянут,

Как вопреки всем ты веришь в себя,

А с их неверия тоже возьмешь суть".

Впоследствии эта публикация со страницы замминистра образования была удалена.

Уже 28 декабря Кабмин уволил Гарбарука по его заявлению.

После отставки замминистра народный депутат из ОПЗЖ Илья Кива предложил его помощнице работу в своем аппарате.

Фокус также писал, что платье Тишкун, вызвавшее критику со стороны общественности, было выставлено на благотворительный аукцион. Его выиграл адвокат Евгений Лосовский — он предложил за наряд 1 000 долларов (около 27 тысяч гривен).