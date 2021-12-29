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"Європейська практика": Гарбарук, який потрапив у скандал через сукню помічниці, пояснив відхід із МОН

Руслан Зерницький
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Ігор Гарбарук, Христина Тишкун, сукня, відставка, Міносвіти
Фото: Facebook | Гарбарук пояснив відставку після скандалу із сукнею помічниці

Колишній заступник міністра освіти стверджує, що чиновник має відповідати за своїх підлеглих, а рішення про звільнення було його "особистою позицією".

Колишній заступник міністра освіти України Ігор Гарбарук подав у відставку після скандалу із сукнею своєї помічниці з особистої ініціативи. Про це він заявив у коментарі Фокусу в середу, 29 грудня.

"Це була моя особиста виважена позиція. Я дотримуюсь усталених європейських практик згідно з моїми особистими життєвими принципами", — запевнив ексчиновник.

У своєму Facebook-дописі Гарбарук заявив, що написав заяву про звільнення за власним бажанням, оскільки вважає, що держслужбовець "несе відповідальність не лише за себе, а й за своїх підлеглих".

"Як у кожної людини у мене був вибір. Я міг би не писати заяву, але вирішив вчинити саме так, як я вирішив", — додав колишній заступник міністра.

Також Гарбарук висловив надію на те, що в українському суспільстві поступово сформується "інститут репутації", а кожен чиновник і політик відповідатиме за свої висловлювання та дії "з честю та гідністю".

До свого допису колишній чиновник прикріпив фото, на якому він позує з трудовою книжкою і наказом про звільнення.

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Допис Гарбарука про звільнення з МОН

Скандал довкола сукні помічниці Гарбарука

24 грудня помічниця заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука Христина Тишкун відвідала захід у Львівській міськраді, в якому брав участь мер Андрій Садовий та інші чиновники — спільне фото з ними дівчина виклала в своєму Instagram. Користувачі мережі розкритикували дівчину, висловивши думку, що вона обрала надто відверту сукню для такої зустрічі.

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Фото із заходу в Львівській міськраді

Водночас Тишкун заявила, що не бачить нічого поганого в своєму вбранні: "А до міської ради треба обирати вбрання? Я думала, що кожен одягається, як йому подобається, зручно, комфортно".

Через два дні Гарбарук відреагував на інцидент віршем Редьярда Кіплінга "Якщо...", який починається так:

Як вистоїш коли всі проти тебе

Впали духом і тебе клянуть,

Як усупереч усім ти віриш у себе,

А з їхньої невіри теж візьмеш суть”.

Згодом цю публікацію зі сторінки заступника міністра освіти було видалено.

Уже 28 грудня Кабмін звільнив Гарбарука за його заявою.

Після відставки заступника міністра народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива запропонував його помічниці роботу в своєму апараті.

Фокус також писав, що сукня Тишкун, яка викликала критику з боку громадськості, була виставлена на благодійний аукціон. Його виграв адвокат Євген Лосовський — він запропонував за вбрання 1 000 доларів (приблизно 27 тисяч гривень).