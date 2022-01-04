"А бубочка бы обиделся": Порошенко опубликовал мемы с "угрозами" Зеленскому

Мемы с пятым и нынешним президентами Украины сделаны с элементами черного юмора. Зеленского изобразили в качестве жертвы, а Порошенко – охотника с холодным оружием.

Пятый президент Украины Петр Порошенко опубликовал у себя в Facebook мемы с "угрозой" главе государства Владимиру Зеленскому.

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Один из них сделан из двух снимков, на котором Порошенко стоит с ножом в руках, а Зеленский на концерте студии "Квартал 95" и Юрием Краповым поднимают руки вверх. И Зеленский, и Крапов находятся возле рояля со спущенными штанами.

[ + – ] Зеленский и Крапов играли на рояле без рук Фото: Facebook

"Друзья, спасибо за сумасшедшую дозу юмора за последний год. Ваши мемы — это что-то незабываемое. Посмеялся от души", — отметил Порошенко.

В другом меме появляется глава Офиса президента Андрей Ермак. Он и Зеленский пытаются найти пятого президента, а он с топором стоит возле них. Действие происходит на поляне в горах.

[ + – ] Порошенко проходит обвиняемым в госизмене

Еще на одной картинке Порошенко "призывает взять зеленого за голову".

[ + – ] Юмор Порошенко пришелся по душе его фанатам

Пользователи оценили чувство юмора Порошенко. В основном комментарии состоят из слова "Дякую", пожеланий здоровья и успехов.

"Мужчина с настоящим чувством юмора- непобедим. Пошлятину квартальную пусть "ватники" оценят" — пишет Наталья Бугрова.

"А бубочка бы обиделся", – отметила Ольга Шутовская.

"Самоирония – признак здоровой личности", — заключил Максим Волович.

Напомним, что по результатам недавнего опроса Центра Разумкова и Фонда Демократических инициатив имени И. Кучерива, Зеленский получил бы в первом туре 17,5% голосов или 24% тех, кто точно будет голосовать, если бы в ближайшее время прошли выборы президента Украины. Порошенко, набирал бы 11% и 16% симпатий.

Во втором туре выборов Порошенко смог бы победить Зеленского. Пятый президент Украины набрал бы на 0,2% голосов больше, чем Зеленский (50,1%).

Госбюро расследований 20 декабря прошлого года сообщило о подозрении Порошенко в госизмене. Пятого президента подозревают в деле о поставках угля из ОРДЛО в Украину.

Печерский райсуд Киева 24 декабря разрешил задержать Порошенко и доставить на судебное заседание, чтобы рассмотреть меру пресечения по делу о госизмене. Офис генпрокурора в этот же день заявил о ходатайстве об аресте Порошенко с альтернативой внесения залога в 1 млрд гривен.