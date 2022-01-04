"А бубочок би образився": Порошенко опублікував меми з "погрозами" Зеленському
Меми з п'ятим та нинішнім президентами України зроблені з елементами чорного гумору. Зеленського зобразили як жертву, а Порошенка – як мисливця з холодною зброєю.
П'ятий президент України Петро Порошенко опублікував у себе у Facebook меми з "погрозами" главі держави Володимиру Зеленському.
Один із них зроблений із двох знімків, на якому Порошенко стоїть із ножем у руках, а Зеленський на концерті студії "Квартал 95" та Юрієм Краповим піднімають руки вгору. І Зеленський, і Крапов знаходяться біля рояля зі спущеними штанами.
"Друзі, дякую за божевільну дозу гумору за останній рік. Ваші меми — це щось незабутнє. Посміявся від душі", — зазначив Порошенко.
В іншому мемі постає голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він і Зеленський намагаються знайти п'ятого президента, а він із сокирою стоїть біля них. Дія відбувається на галявині в горах.
Ще на одному малюнку Порошенко "закликає взяти зеленого за голову".
Користувачі оцінили почуття гумору Порошенка. В основному коментарі складаються зі слова "Дякую", побажань здоров'я та успіхів.
"Чоловік зі справжнім почуттям гумору- непереможний. Вульгарщину квартальну нехай "ватники" оцінять" — пише Наталія Бугрова.
"А бубочок би образився", — зазначила Ольга Шутовська.
"Самоіронія — ознака здорової особистості", — сказав Максим Волович.
Нагадаємо, що за результатами недавнього опитування Центру Разумкова та Фонду Демократичних ініціатив імені І. Кучеріва, Зеленський отримав би у першому турі 17,5% голосів або 24% тих, хто точно голосуватиме, якби найближчим часом пройшли вибори президента України. Порошенко, набирав би 11% та 16% симпатій.
У другому турі виборів Порошенко зміг би перемогти Зеленського. П'ятий президент України набрав би на 0,2% голосів більше ніж Зеленський (50,1%).
Держбюро розслідувань 20 грудня минулого року повідомило про підозру Порошенка у держзраді. П'ятого президента підозрюють у справі щодо постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.
Печерський райсуд Києва 24 грудня дозволив затримати Порошенка та доставити на судове засідання, щоб розглянути запобіжний захід у справі про держзраду. Офіс генпрокурора цього ж дня заявив про клопотання про арешт Порошенка з альтернативою внесення застави у 1 млрд гривень.