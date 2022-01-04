"А бубочок би образився": Порошенко опублікував меми з "погрозами" Зеленському

Меми з п'ятим та нинішнім президентами України зроблені з елементами чорного гумору. Зеленського зобразили як жертву, а Порошенка – як мисливця з холодною зброєю.

П'ятий президент України Петро Порошенко опублікував у себе у Facebook меми з "погрозами" главі держави Володимиру Зеленському.

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Один із них зроблений із двох знімків, на якому Порошенко стоїть із ножем у руках, а Зеленський на концерті студії "Квартал 95" та Юрієм Краповим піднімають руки вгору. І Зеленський, і Крапов знаходяться біля рояля зі спущеними штанами.

[ + – ] Зеленський та Крапов грали на роялі без рук Фото: Facebook

"Друзі, дякую за божевільну дозу гумору за останній рік. Ваші меми — це щось незабутнє. Посміявся від душі", — зазначив Порошенко.

В іншому мемі постає голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він і Зеленський намагаються знайти п'ятого президента, а він із сокирою стоїть біля них. Дія відбувається на галявині в горах.

[ + – ] Порошенко проходить обвинуваченим у держзраді

Ще на одному малюнку Порошенко "закликає взяти зеленого за голову".

[ + – ] Гумор Порошенко припав до душі його фанатам

Користувачі оцінили почуття гумору Порошенка. В основному коментарі складаються зі слова "Дякую", побажань здоров'я та успіхів.

"Чоловік зі справжнім почуттям гумору- непереможний. Вульгарщину квартальну нехай "ватники" оцінять" — пише Наталія Бугрова.

"А бубочок би образився", — зазначила Ольга Шутовська.

"Самоіронія — ознака здорової особистості", — сказав Максим Волович.

Нагадаємо, що за результатами недавнього опитування Центру Разумкова та Фонду Демократичних ініціатив імені І. Кучеріва, Зеленський отримав би у першому турі 17,5% голосів або 24% тих, хто точно голосуватиме, якби найближчим часом пройшли вибори президента України. Порошенко, набирав би 11% та 16% симпатій.

У другому турі виборів Порошенко зміг би перемогти Зеленського. П'ятий президент України набрав би на 0,2% голосів більше ніж Зеленський (50,1%).

Держбюро розслідувань 20 грудня минулого року повідомило про підозру Порошенка у держзраді. П'ятого президента підозрюють у справі щодо постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

Печерський райсуд Києва 24 грудня дозволив затримати Порошенка та доставити на судове засідання, щоб розглянути запобіжний захід у справі про держзраду. Офіс генпрокурора цього ж дня заявив про клопотання про арешт Порошенка з альтернативою внесення застави у 1 млрд гривень.