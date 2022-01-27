"Под угрозой жизнь на Земле", — Комаровский о последствиях вторжения армии РФ в Украину

Украинский доктор возмутился политикой Европы относительно агрессии России и напомнил, что на территории нашей страны расположены 15 ядерных реакторов и каскад плотин.

Жизнь на Земле окажется под угрозой в том случае, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Об этом в эфире политического ток-шоу "Гордон" предупредил доктор и телеведущий Евгений Комаровский.

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По его словам, Европа не видит разницы между Украиной и Афганистаном, а также не понимает, к каким последствиям может привести полномасштабное вторжение России.

"Неужели они не понимают, что такое в центре Европы 15 ядерных реакторов? Неужели они не понимают, что такое каскад плотин? Неужели непонятно, что когда сюда что-то прилетает — под угрозой не Европа, а жизнь на Земле? Представляете, если с любой плотиной что-то случится, какое количество химических предприятий окажется под водой? А мы всей страной слушаем, что нам Германия предоставила 500 или 5000 касок", — продолжил Евгений Комаровский в эфире ток-шоу "Гордон".

Телеведущий обратил внимание на реплику ведущего Дмитрия Гордона, который возмутился, почему россияне массово не выходят на улицы, протестуя против начала широкомасштабных боевых действий.

В этом контексте Евгений Комаровский задался вопросом, почему украинцы не протестуют и не отстаивают свои законные права.

"Почему вы терпите?.. На ваших детей не хватает денег, на учителей, на ребят, которые защищают нас (на фронте — ред.)… А власть говорит, что мы проведем Олимпиаду. И мы все молчим… Давайте создадим фонд, отложим туда кучу денег и через 10-20 лет будем детям деньги давать. Каким детям вы собираетесь давать?! Самое страшное, что те (украинцы — ред.), которые уехали, сидят и говорят: "Какие мы были умные, как мы правильно поступили, что уехали". А те, кто сейчас колеблятся, десятками тысяч примут решение о том, что надо уехать (эмигрировать из Украины — ред.)", — добавил телеведущий, комментируя проблему масштабной украинской эмиграцией.

[ + – ] Комаровский объяснил, к каким последствиям приведет вторжение РФ в Украину

Отметим, что экс-глава МВД Арсен Аваков в эфире ток-шоу "Гордон", комментируя возможное вторжение РФ в Украину, предупредил, что Кремль понесет колоссальные потери среди личного состава и техники. По словам бывшего министра внутренних дел, боеспособность ВСУ намного выше, чем российской армии, а украинцы за все годы войны получили бесценный опыт.

26 января Государственный департамент США предупредил, что Россия может начать вторжение в Украину до середины февраля.