"Під загрозою життя на Землі", — Комаровський про наслідки вторгнення армії РФ в Україну

Український лікар обурився політикою Європи щодо агресії Росії та нагадав, що на території нашої країни розташовано 15 ядерних реакторів і каскад гребель.

Життя на Землі опиниться під загрозою, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення в Україну. Про це в ефірі політичного ток-шоу "Гордон" попередив лікар та телеведучий Євген Комаровський.

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За його словами, Європа не бачить різниці між Україною та Афганістаном, а також не розуміє, яких наслідків може призвести повномасштабне вторгнення Росії.

Невже вони не розуміють, що таке в центрі Європи 15 ядерних реакторів? Невже вони не розуміють, що таке каскад гребель? З будь-якою греблею щось трапиться, яка кількість хімічних підприємств опиниться під водою?" А ми всією країною слухаємо, що нам Німеччина надала 500 або 5000 касок ", — продовжив Євген Комаровський в ефірі токшоу "Гордон".

Телеведучий звернув увагу на репліку ведучого Дмитра Гордона, котрий обурився, чому росіяни масово не виходять на вулиці, протестуючи проти початку широкомасштабних бойових дій.

У цьому контексті Євген Комаровський поставив питання, чому українці не протестують і не відстоюють свої законні права.

"Чому ви терпите?.. На ваших дітей не вистачає грошей, на вчителів, на хлопців, які захищають нас (на фронті — ред.)... А влада каже, що ми проведемо Олімпіаду. І ми всі мовчимо... Давайте створимо фонд, відкладемо туди купу грошей і через 10-20 років будемо дітям гроші давати... Яким дітям ви збираєтеся давати?! Найстрашніше, що ті (українці — ред.), які поїхали, сидять і кажуть: "Які ми були розумні, як ми правильно зробили, що поїхали". А ті, хто зараз вагаються, десятками тисяч ухвалять рішення про те, що треба виїхати (емігрувати з України — ред.)", — додав телеведучий, коментуючи проблему масштабної української еміграції.

[ + – ] Комаровський пояснив, до яких наслідків призведе вторгнення РФ в Україну

Зазначимо, що ексглава МВС Арсен Аваков в ефірі токшоу "Гордон", коментуючи можливе вторгнення РФ в Україну, попередив, що Кремль зазнає колосальних втрат серед особового складу та техніки. За словами колишнього міністра внутрішніх справ, боєздатність ЗСУ набагато вища, ніж російська армія, а українці за всі роки війни здобули безцінний досвід.

26 січня Державний департамент США попередив, що Росія може розпочати вторгнення в Україну до середини лютого.