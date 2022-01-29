Верховная Рада ушла на карантин: эпидемия среди депутатов или проблемы у монобольшинства?

Верховная Рада Украины изменила календарный план работы из-за большого количества заболевших ковидом. Теперь народные депутаты начнут новую сессию 1 февраля, а затем соберутся в сессионном зале спустя две недели — 15 февраля.

Парламент после 38 дней без заседаний вернулся к работе всего на одну неделю. Причина — большое количество заболевших ковидом народных депутатов и сотрудников Аппарата Верховной Рады. Голосования за многие законопроекты проваливались из-за нехватки голосов.

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Давала сбой и система голосования: у некоторых депутатов не срабатывали кнопки, из-за чего дефицит голосов ощущался еще больше. К примеру, за отставку главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко отдали 223 голоса из 224 необходимых. Нардепы после завершения голосования пожаловались, что система "Рада" не реагировала на нажатие кнопок. В комментарии Фокусу Сенниченко рассказал, что сам попросил об увольнении и ожидает, что депутаты примут отставку сразу после возвращения из карантина.

[ + – ] Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко говорит, что сам попросил об отставке Фото: УНИАН

Верховная Рада неделю работала "со сбоями", а потом ушла на карантин: почему?

Невозможность принимать законы в таком составе и риск роста числа новых зараженных привели к тому, что в четверг, 28 января, 233 парламентария поддержали инициативу уйти на карантин. Решение поддержали фракции "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", группы "Партия "За будущее" и "Доверие".

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В "Европейской солидарности" и ОПЗЖ обрушились с критикой на такое решение и назвали власть "безответственной". По словам нардепа от ЕС Ирины Геращенко, истинная причина объявления карантина в Раде до 15 февраля — не только определенное количество заболевших депутатов, но и "смерть" монобольшинства: у "слуг" нет больше 226 голосов.

"Следовательно, невозможно провести ни один нужный Банковой лоббистский закон", — считает Геращенко.

По словам нардепа Ярослава Железняка, на текущей неделе было три важных голосования для "слуг народа", и они их успешно провалили. "Не буду скрывать — благодаря слаженной работе оппозиции, группе Разумкова и других сочувствующих членов коалиции", — поясняет Железняк.

[ + – ] Нет монобольшинства, значит, "невозможно провести ни один нужный Банковой лоббистский закон", — считает нардеп Ирина Геращенко Фото: Виктор Ковальчук

Депутат от ЕС Владимир Вятрович говорит Фокусу, что в монобольшинстве не готовы обсуждать вопросы, которые действительно важны и должны быть направлены на укрепление обороноспособности.

"Такое впечатление, что та угроза, о которой говорят во всем мире, просто незаметна с высоты парламентского здания", — считает депутат.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, отвечая на критику, называет количество депутатов, которые на этой неделе пытались набрать голоса даже за самые простые законопроекты, критическим.

"Те, кто критикуют наше решение, пусть откроют табло регистрации нардепов до нового года и на этой неделе. Даже по группам: "За будущее" — зарегистрировалось 7 человек, а обычно 20, "СН" — 230-235 человек, а сейчас не больше 195. Был законопроект, за который голосовали все присутствующие, даже оппозиция, и набрали в притык — 229 голосов", — говорит Фокусу Арахамия.

[ + – ] Давид Арахамия: "Эти две недели мы будем работать в комитетах"

По его словам, критика оппозиции неконструктивна, так как работа будет продолжена в комитетах.

"Эти две недели мы будем работать именно в комитетах. Там коллеги, которые болеют могут, подключаться к работе в Zoom.

"Европейская оппозиция" традиционно начинает теорию заговора: "У них больше нет коалиции", "Вот, мы их победили". Они орали, что в стране критическая ситуация, требовали заслушать министров. В Раде сегодня выступал министр обороны Алексей Резников и министр охраны здоровья Виктор Ляшко — их выслушала Европейская Солидарность? Где они были в это время? Им просто не нужна работа парламента", — считает Арахамия.

Народный депутат из "Слуги народа" Алексей Устенко говорит, что эта неделя показала: в таком составе работа парламента неэффективна, хотя согласен, что вызовы, которые стоят перед властью сегодня огромные.

"Ситуация плохая, учитывая что 5-6 недель назад мы фактически отдыхали, никакой работы не было. Сейчас курс гривны бьет психологическую отметку, непростая экономическая ситуация. Верховная Рада могла бы быть тем органом, который быстро бы все регулировал. По факту у нас будет две недели работы комитетов, но я не думаю, что будет сильно продуктивна комитетская деятельность, потому что такого количества законопроектов в комитетах нет. Но и смысл тогда работы ВР если нет голосов. Ситуация сложная", — поясняет Устенко.

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Депутаты все же утвердили план работы на следующую неделю. Так, парламент соберется на заседание 1 февраля, чтобы открыть седьмую сессию Верховной Рады. На ней парламентарии рассмотрят законы о ФЛП (№6561) по штрафам за РРО — их планируют отменить, премии за лучшие результаты ВНО (№6524) и закон о плагиате (№3758), представленный депутатом Инной Совсун.

"Будет еще постановление о ВСК и ратификации. Может, еще изменения в бюджет с переброской денег на "военку" будут", — рассказывает Железняк.

Главная функция, которая может потребоваться от парламентариев — это объявление военного положения

Опрошенные эксперты говорят, что несмотря на то, что у депутатов много важных законопроектов, уход на двухнедельный карантин — не критичен, так как самая большая ответственность сейчас на исполнительной власти, силовых структурах: Министерстве обороны, армии, спецслужбах. Так как именно они могут оперативно ответить на дестабилизирующие вызовы.

"Функция Верховной Рады политическая — осуществлять коммуникацию, выступать от имени государства с призывами к коллегам из других государств, к международным институтам, что Верховная Рада, собственно, на этой неделе и сделала", — говорит политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас важно выстроить правильную коммуникацию представителей всей власти, так как главная функция, которая может потребоваться от парламентариев — это объявление военного положения.

"Нужно, чтобы депутаты были на постоянной связи и в случае необходимости могли оперативно приехать в парламент. Нужно их проинформировать, чтобы они были в столице и никуда не уезжали", — считает Фесенко.

[ + – ] Верховная Рада ушла на карантин, но депутаты обещают, что будут работать онлайн и оперативно приедут в случае ЧП Фото: Верховная Рада

Все народные депутаты с которыми пообщался Фокус уверяют, что отдыхать на двухнедельном карантине не будут, так как слишком много вызовов — как внешних, так и внутренних. И в случае реальной угрозы они смогут оперативно собраться на срочное внеочередное заседание.