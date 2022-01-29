Верховна Рада пішла на карантин: епідемія серед депутатів чи проблеми в монобільшості?

Верховна Рада України змінила календарний план роботи через велику кількість хворих на ковід. Тепер народні депутати розпочнуть нову сесію 1 лютого, а потім зберуться в сесійній залі за два тижні — 15 лютого.

Парламент після 38 днів без засідань повернувся до роботи лише на один тиждень. Причина — велика кількість народних депутатів і співробітників Апарату Верховної Ради, які захворіли на ковід. Голосування щодо багатьох законопроєктів провалювалися через брак голосів.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Давала збій і система голосування: у деяких депутатів не спрацьовували кнопки, через що дефіцит голосів відчувався ще більше. Наприклад, за відставку голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка віддали 223 голоси із 224 необхідних. Нардепи після завершення голосування поскаржилися, що система Рада не реагувала на натискання кнопок. У коментарі Фокусу Сенниченко сказав, що сам просив звільнення й очікує, що депутати приймуть відставку відразу після повернення з карантину.

[ + – ] Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко каже, що сам попросив про відставку Фото: УНІАН

Верховна Рада тиждень працювала "зі збоями", а потім пішла на карантин: чому?

Неможливість приймати закони в такому складі та ризик зростання кількості нових заражених призвели до того, що в четвер, 28 січня, 233 парламентарії підтримали ініціативу піти на карантин. Рішення підтримали фракції "Слуга народу", "Батьківщина", "Голос", групи "Партія "За майбутнє" та "Довіра".

Важливо

Забракло одного голосу: Рада не змогла звільнити голову Фонду держмайна Сенниченка

У "Європейській солідарності" та ОПЗЖ обрушилися з критикою на таке рішення та назвали владу "безвідповідальною". За словами нардепки від ЄС Ірини Геращенко, справжня причина оголошення карантину в Раді до 15 лютого — не лише певна кількість хворих депутатів, а й "смерть" монобільшості: у "слуг" немає більше 226 голосів.

"Отже, неможливо провести жоден потрібний Банковій лобістський закон", — вважає Геращенко.

За словами нардепа Ярослава Железняка, цього тижня було три важливі голосування для "слуг народу", і вони їх успішно провалили. "Не приховуватиму — завдяки злагодженій роботі опозиції, групі Разумкова й інших членів коаліції, які співчувають", — пояснює Железняк.

[ + – ] Немає монобільшості, отже, "неможливо провести жоден потрібний Банковій лобістський закон", — вважає нардепка Ірина Геращенко Фото: Віктор Ковальчук

Депутат від ЄС Володимир В'ятрович каже Фокусу, що в більшості не готові обговорювати питання, які дійсно важливі та мають бути спрямовані на зміцнення обороноздатності.

"Таке враження, що та загроза, про яку говорять у всьому світі, просто непомітна з висоти парламентської будівлі", — вважає депутат.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, відповідаючи на критику, називає кількість депутатів, які цього тижня намагалися набрати голоси навіть за найпростіші законопроєкти, критичною.

"Ті, хто критикують наше рішення, нехай відкриють табло реєстрації нардепів до нового року та цього тижня. Навіть за групами: "За майбутнє" — реєструвалося 7 людей, а зазвичай 20, "СН" — 230-235 осіб, а зараз не більше 195. Був законопроєкт, за який голосували всі присутні, навіть опозиція, і набрали впритул — 229 голосів", — говорить Фокусу Арахамія.

[ + – ] Давид Арахамія: "Ці два тижні ми працюватимемо в комітетах"

За його словами, критика опозиції неконструктивна, оскільки роботу буде продовжено в комітетах.

"Ці два тижні ми працюватимемо саме в комітетах. Там колеги, які хворіють, можуть підключатися до роботи в Zoom.

"Європейська опозиція" традиційно розпочинає теорію змови: "У них більше немає коаліції", "От, ми їх перемогли". Вони кричали, що в країні критична ситуація, вимагали заслухати міністрів. У Раді сьогодні виступав міністр оборони Олексій Резніков і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко — їх вислухала "Європейська Солідарність"? Де вони були тим часом? Їм просто не потрібна робота парламенту", — вважає Арахамія.

Народний депутат зі "Слуги народу" Олексій Устенко каже, що цей тиждень показав: у такому складі робота парламенту є неефективною, хоча згоден, що виклики, які стоять перед владою сьогодні, величезні.

"Ситуація погана, враховуючи що 5-6 тижнів тому ми фактично відпочивали, жодної роботи не було. Зараз курс гривні б'є психологічну позначку, непроста економічна ситуація. Верховна Рада могла б бути тим органом, який швидко все регулював би. За фактом у нас буде два тижні роботи комітетів, але я не думаю, що буде дуже продуктивною комітетська діяльність, бо такої кількості законопроєктів у комітетах немає. Але й сенс тоді роботи ВР, якщо немає голосів. Ситуація складна", — пояснює Устенко.

Важливо

Чорний лебідь війни, падіння гривні та борги... І все ж макропрогноз 2022 оптимістичний

Депутати все ж таки затвердили план роботи на наступний тиждень. Парламент збереться на засідання 1 лютого, щоб відкрити сьому сесію Верховної Ради. На ній парламентарі розглянуть закони про ФОП (№6561) щодо штрафів за РРО — їх планують скасувати, премії за найкращі результати ЗНО (№6524) та закон про плагіат (№3758), поданий депутаткою Інною Совсун.

"Буде ще постанова про ТСК і ратифікацію. Може, ще зміни до бюджету з перекиданням грошей на "воєнку" будуть", — розповідає Железняк.

Головна функція, яка може вимагатися від парламентарів, — це оголошення воєнного стану.

Опитані експерти кажуть, що, незважаючи на те, що в депутатів багато важливих законопроєктів, відхід на двотижневий карантин — не критичний, оскільки найбільша відповідальність зараз на виконавчій владі, силових структурах: Міністерстві оборони, армії, спецслужбах. Оскільки саме вони можуть оперативно відповісти на виклики, що дестабілізують.

"Функція Верховної Ради політична — здійснювати комунікацію, виступати від імені держави із закликами до колег із інших держав, до міжнародних інституцій, що Верховна Рада, власне, цього тижня й зробила", — каже політолог Володимир Фесенко.

За його словами, зараз важливо побудувати правильну комунікацію представників усієї влади, оскільки головна функція, яка може вимагатися від парламентарів, — це оголошення воєнного стану.

"Потрібно, щоб депутати були на постійному зв'язку і в разі потреби могли оперативно приїхати до парламенту. Потрібно їх поінформувати, щоб вони були в столиці та нікуди не виїжджали", — вважає Фесенко.

[ + – ] Верховна Рада пішла на карантин, але депутати обіцяють, що працюватимуть онлайн і оперативно приїдуть у разі НП Фото: Верховна Рада

Усі народні депутати, з якими поспілкувався Фокус, запевняють, що відпочивати на двотижневому карантині не будуть, бо надто багато викликів як зовнішніх, так і внутрішніх. І в разі реальної загрози вони зможуть оперативно зібратись на термінове позачергове засідання.