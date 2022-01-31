"Думайте про шашлыки, мы на Титанике": автор "хита" о Порошенко записал трек об агрессии РФ

Автор трека "Порошенко будет с нами" Владимир Завгородний высмеял обращение главы государства, в котором он призывает украинцев не паниковать из-за новостей о возможном военном вторжении России. Исполнитель призывает "мариновать мясо в трехлитровой банке".

Украинский рэпер из города Яготин, автор "хита" "Порошенко будет с нами" Владимир Завгородний записал новый трек под названием "Без паники" и опубликовал в YouTube видеоклип.

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В начале звучит обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он просит украинцев не реагировать остро на новости о возможном военном вторжении России. Рэпер высмеивает предупреждение президента о дезинформации и призыв не паниковать по поводу российской агрессии.

[ + – ] Завгородний говорит о непредсказуемости украинской власти

"Без паники, думайте про шашлыки,

Мы с вами на "Титанике",

Но май и шашлыки

Как никогда близки", – говорит исполнитель.

Далее по тексту он призывает "не думать о нападении РФ и мариновать мясо в трехлитровой банке".

Завгородний высмеивает непредсказуемость украинской власти, планы посадить в тюрьму пятого президента Украины Петра Порошенко и возможное признание террористической организации "ДНР".

"(Глава Офиса президента (ОП) Андрей) Ермак в ухо шепчет одно,

(Замглавы ОП Олег) Татаров – другое,

В соцсетях — одна критика…

Не знаю, кого слушать,

В голове ноет инстинкт самосохранения", – читает автор.

"Я принес благую весть — Порошенко будет здесь"

Отметим, что Завгородний ранее посвятил трек в честь возвращения пятого президента Украины Петра Порошенко в Украину из "международного турне" 17 января этого года.

"Я принес благую весть: скоро Порошенко будет здесь снова!

Не страшна зима с ее морозами и снегами,

Если Порошенко снова будет с нами", — говорится в начале трека.

[ + – ] Завгородний хвалит Порошенко

Текст полон хвалебных слов о пятом главе государства.

"Там, где проходит он, сквозь его на асфальте следы,

Пробиваются нежные ростки и растут полевые цветы.

Птицы и звери лесные выходят из леса и с рук у него едят,

Подсолнухи забывают про солнце и смотрят только ему вслед", – читает Завгородний.

Напомним, что 28 января Зеленский призывал Запад не нагнетать ситуацию с эскалацией военной напряженности на границе Украины с РФ. Заявления о возможном нападении России вредят украинской экономике, говорил президент.

По словам Зеленского, на 28 января этого года на границах не наблюдалось увеличения эскалации ситуации от России. Также Зеленский говорил, что знает больше информации об угрозе вторжения РФ, чем президент какой-либо другой страны.

Отметим, что 28 января, Зеленский говорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Президенты обсуждали шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины.