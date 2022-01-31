"Думайте про шашлики, ми на Титаніку": автор "хіта" про Порошенка записав трек про агресію РФ

Автор треку "Порошенко буде з нами" Володимир Завгородній висміяв звернення глави держави, в якому він закликає українців не панікувати через новини про можливе військове вторгнення Росії. Виконавець закликає "маринувати м'ясо у трилітровій банці".

Український репер із міста Яготин, автор "хіта" "Порошенко буде з нами" Володимир Завгородній записав новий трек під назвою "Без паніки" та опублікував у YouTube відеокліп.

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На початку звучить звернення президента України Володимира Зеленського, в якому він просить українців не реагувати гостро на новини про можливе воєнне вторгнення Росії. Репер висміює попередження президента про дезінформацію та заклик не панікувати з приводу російської агресії.

[ + – ] Завгородній говорить про непередбачуваність української влади

Без паніки, думайте про шашлики,

Ми з вами на "Титаніку",

Але травень і шашлики

Як ніколи близькі”, — каже виконавець.

Далі за текстом він закликає "не думати про напад РФ і маринувати м'ясо у трилітровій банці".

Завгородній висміює непередбачуваність української влади, плани ув'язнення п'ятого президента України Петра Порошенка та можливе визнання терористичної організації "ДНР".

(Глава Офісу президента (ОП) Андрій) Єрмак у вухо шепоче одне,

(Замглави ОП Олег) Татаров — інше,

У соцмережах одна критика.

Не знаю, кого слухати,

В голові ниє інстинкт самозбереження ”, — читає автор.

"Я приніс добру звістку — Порошенко буде тут"

Зазначимо, що Завгородній раніше присвятив трек на честь повернення п'ятого президента України Петра Порошенка до України з міжнародного турне 17 січня цього року.

Я приніс добру звістку: скоро Порошенко буде тут знову!

Не страшна зима з її морозами та снігами,

Якщо Порошенко знову буде з нами”, — йдеться на початку треку.

[ + – ] Завгородній хвалить Порошенка

Текст сповнений хвалебних слів про п'ятого главу держави.

"Там, де проходить він, крізь його на асфальті сліди

Пробиваються ніжні паростки та ростуть польові квіти.

Птахи та звірі лісові виходять із лісу і з рук у нього їдять,

Соняшники забувають про сонце і дивляться лише йому вслід", – читає Завгородній.

Нагадаємо, що 28 січня Зеленський закликав Захід не нагнітати ситуацію з ескалацією військової напруги на кордоні України з РФ. Заяви про можливий напад Росії завдають шкоди українській економіці, говорив президент.

За словами Зеленського, на 28 січня цього року на кордонах не спостерігалося збільшення ескалації ситуації від Росії. Також Зеленський говорив, що знає більше інформації про загрозу вторгнення РФ, ніж президент будь-якої іншої країни.

Зазначимо, що 28 січня Зеленський говорив по телефону з американським колегою Джо Байденом. Президенти обговорювали кроки з боку США щодо збільшення фінансової підтримки України.