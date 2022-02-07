Находящегося под следствием нардепа Юрченко заметили в Доминикане с девушкой, – СМИ

Журналисты со ссылкой на источники утверждают, что подозреваемого в подкупе нардепов парламентария видели с танцовщицей из стриптиз-клуба.

Исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Александра Юрченко, который подозревается в подкупе других парламентариев, заметили в Доминикане с девушкой. Об этом сообщили источники "Нового издания".

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Материалы уголовного производства, в котором фигурирует нардеп, передали в суд еще в августе прошлого года.

По сведениям издания, политик находится в Доминикане с девушкой, которая работала танцовщицей в стриптиз-клубе.

"Девушка похожа на ту, которой женатый нардеп писал "любовные" сообщения в Раде", – сообщили журналисты.

В декларации о доходах за 2020 год Юрченко указывал жену по имени Леся и двух сыновей – Николая и Ивана.

Бывший нардеп Александр Мосийчук также написал в Telegram о пребывании нардепа в Доминикане.

"Подследственный НАБУ за получение взятки народный депутат от "Слуг Народа" Юрченко карантинится или просто отдыхает/отвисает с подругой в Доминиканской Республике", – отметил он.

Фокус обратился к Юрченко за комментарием касательно его возможного нахождения в Доминикане, однако на момент публикации этого материала парламентарий не ответил на наше сообщение. В случае, если нардеп захочет высказаться на эту тему — мы опубликуем его позицию в этой новости или отдельным текстом.

В чем подозревают Юрченко?

Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) подозревает Юрченко в получении взятки и попытке подкупа других нардепов. Правоохранитель "под прикрытием" выдавал себя за зарубежного инвестора и искал возможность встретиться с парламентарием.

Как говорили в САП в августе прошлого года, помощник нардепа познакомил "инвестора" с Юрченко, чтобы они договорились о внесении поправок к законопроекту о "зеленом тарифе" на электроэнергию для компаний, которые утилизируют мусор.

[ + – ] Юрченко подозревают в подкупе нардепов

Юрченко оценил стоимость поправок к законопроекту в 13 тыс. долларов и попросил еще 200 тыс. долларов для членов профильного комитета, говорили прокуроры.

Нардепу инкриминируют ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению) и ч. 4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особу ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Если суд докажет вину политика, он может получить до 12 лет тюрьмы.

ДТП с участием нардепа Юрченко

Александр Юрченко 8 июля прошлого года попал во Львове в ДТП на автомобиле Ford Mustang и пытался уехать с места аварии. Нардеп бросался с кулаками на водителя, в которого он врезался.

Внефракционный нардеп Гео Лерос публиковал результаты экспертизы, по итогам которой выяснилось, что в момент ДТП Юрченко находился в состоянии наркотического опьянения. Сам нардеп утверждал, что "никогда в жизни не употреблял наркотики".

Галицкий райсуд Львова в ноябре 2021 года признал Юрченко невиновным в ДТП и счел недействительными медицинские проверки на состояние алкогольного опьянения.