Нардепа Юрченка, який перебуває під слідством, помітили в Домінікані з дівчиною, – ЗМІ

Джерела "Нового видання" стверджують, що підозрюваного у підкупі нардепів парламентаря бачили з танцівницею зі стриптиз-клубу.

Виключеного з фракції "Слуга народу" нардепа Олександра Юрченка, якого підозрюють у підкупі інших парламентаріїв, помітили в Домінікані з дівчиною. Про це повідомили джерела "Нового видання".

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Матеріали кримінального провадження, у якому фігурує нардеп, передали до суду ще в серпні минулого року.

За даними видання, політик перебуває в Домінікані з дівчиною, яка працювала танцівницею у стриптиз-клубі.

"Дівчина схожа на ту, якій одружений нардеп писав "любовні" повідомлення в Раді", – повідомили журналісти.

Колишній нардеп Олександр Мосійчук також написав у Telegram про перебування нардепа в Домінікані.

"Підслідний НАБУ за отримання хабара народний депутат від "Слуг Народу" Юрченко карантиниться чи то пак просто відпочиває/відвисає з подругою в Домініканській Республіці", – зазначив він.

Фокус звернувся до Юрченка за коментарем щодо його можливого перебування у Домінікані, проте на момент публікації цього матеріалу парламентар не відповів на наше повідомлення. Якщо нардеп захоче висловитися на цю тему, ми опублікуємо його позицію в цій новині або окремим текстом.

У чому підозрюють Юрченка?

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) підозрює Юрченка в отриманні хабара та спробі підкупу інших нардепів. Правоохоронець "під прикриттям" видавав себе за закордонного інвестора та шукав нагоди зустрітися з парламентарієм.

Як говорили в САП у серпні минулого року, помічник нардепа познайомив "інвестора" з Юрченком, щоб вони домовилися про внесення поправок до законопроєкту про "зелений тариф" на електроенергію для компаній, які утилізують сміття.

[ + – ] Юрченка підозрюють у підкупі нардепів

Юрченко оцінив вартість поправок до законопроєкту у 13 тис. доларів та попросив ще 200 тис. доларів для членів профільного комітету, говорили прокурори.

Нардепу інкримінують ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину) та ч. 4 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди посадовцю, який посідає відповідальне становище) Кримінального кодексу України.

Якщо суд доведе провину політика, то він може отримати до 12 років в'язниці.

ДТП за участю нардепа Юрченка

Олександр Юрченко 8 липня минулого року потрапив у Львові у ДТП на автомобілі Ford Mustang та намагався виїхати з місця аварії. Нардеп кидався з кулаками на водія, у якого він врізався.

Позафракційний нардеп Гео Лерос публікував результати експертизи, за підсумками якої з'ясувалося, що на момент ДТП Юрченко перебував у стані наркотичного сп'яніння. Сам нардеп стверджував, що "ніколи у житті не вживав наркотики".

Галицький райсуд Львова у листопаді 2021 року визнав Юрченка невинним у ДТП та вважав недійсними медичні перевірки на стан алкогольного сп'яніння.