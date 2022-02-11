Госизмена Порошенко: апелляционный суд оставил пятому президенту прежнюю меру пресечения

Решение апелляции, как сообщают в Госбюро расследований, доказывает обоснованность вручения Петру Порошенко подозрения в государственной измене.

Киевский апелляционный суд оставил обвиняемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко прежнюю меру пресечения в виде личного обязательства. Соответствующее решение было оглашено в пятницу, 11 февраля.

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Так, апелляционный суд рассмотрел жалобы сторон обвинения и защиты на вердикт Печерского райсуда Киева, по которому Петру Порошенко избрали меру пресечения в виде личного обязательства.

Таким образом, апелляция оставила без изменения решение прошлой инстации, несмотря на то, что Офис генпрокурора требовал обвиняемого в госизмене Петра Порошенко взять под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд гривен. Сторона защиты, в свою очередь, настаивала на отмене меры пресечения, чтобы парламентарий мог выезжать за границу.

Отметим, что по решению Печерского райсуда Киева на обвиняемого в государственной измене нардепа возложили ряд обязательств:

сдать на хранение в правоохранительные органы загранпаспорта;

запрещается выезжать за пределы Киева или Киевской области без разрешения следователя, прокурора или судьи;

прибывать по каждому требованию к следователю или на судебное заседание;

информировать правоохранителей о смене места жительства.

Государственное бюро расследований заявило, что решение Киевского апелляционного суда подтвердило обоснованность предъявленных обвинений Петру Порошенко по делу о госизмене. Как утверждают в ведомстве, Фемида признала, что "подозрение депутату было вручено законным способом, является обоснованным и подтверждается надлежащими доказательствами".

[ + – ] Киевский апелляционный суд оставил Петру Порошенко прежнюю меру пресечения

Напомним, заседание Киевского апелляционного суда по "угольному" делу сперва было назначено на 28 января. Процесс, на котором судья могла пересмотреть меру пресечения Петру Порошенко, решили перенести из-за того, что материалы уголовного производства вовремя не передали в из Печерского райсуда.

11 февраля перед началом заседания под Киевским апелляционным судом проходил митинг сторонников Петра Порошенко, во время которого пострадал народный депутат от фракции "Европейская солидарность". Парламентарий Михаил Бондар, по данным коллег пятого президента, получил травму во время потасовки с правоохранителями.