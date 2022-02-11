Держзрада Порошенка: апеляційний суд залишив п'ятому президентові колишній запобіжний захід

Рішення апеляції, як повідомляють у Держбюро розслідувань, доводить обґрунтованість вручення Петру Порошенку підозри в державній зраді.

Київський апеляційний суд залишив обвинуваченому в держзраді п'ятому президенту Петру Порошенку колишній запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Відповідне рішення було оголошено в п'ятницю, 11 лютого.

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Апеляційний суд розглянув скарги сторін звинувачення та захисту на вердикт Печерського райсуду Києва, за яким Петру Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Таким чином апеляція залишила без зміни рішення минулої інстації, незважаючи на те, що Офіс генпрокурора вимагав обвинуваченого в держзраді Петра Порошенка взяти під варту з можливістю внесення застави в розмірі 1 млрд гривень. Сторона захисту, у свою чергу, наполягала на скасуванні запобіжного заходу, щоб парламентарій міг виїжджати за кордон.

Зазначимо, що за рішенням Печерського райсуду Києва, на обвинуваченого в державній зраді нардепа поклали низку зобов'язань:

здати на зберігання до правоохоронних органів закордонний паспорт;

забороняється виїжджати за межі Києва чи Київської області без дозволу слідчого, прокурора чи судді;

прибувати за кожною вимогою до слідчого чи на судове засідання;

інформувати правоохоронців про зміну місця проживання.

Державне бюро розслідувань заявило, що рішення Київського апеляційного суду підтвердило обґрунтованість пред'явлених звинувачень Петру Порошенку в справі про держзраду. Як стверджують у відомстві, Феміда визнала, що "підозра депутату була вручена законним способом, є обґрунтованою та підтверджується належними доказами".

[ + – ] Київський апеляційний суд залишив Петру Порошенку колишній запобіжний захід

Нагадаємо, засідання Київського апеляційного суду у "вугільній" справі спершу було призначене на 28 січня. Процес, на якому суддя могла переглянути запобіжний захід Петру Порошенку, вирішили перенести через те, що матеріали кримінального провадження вчасно не передали до Печерського райсуду.

11 лютого перед початком засідання під Київським апеляційним судом проходив мітинг прихильників Петра Порошенка, під час якого постраждав народний депутат від фракції "Європейська солідарність". Парламентарій Михайло Бондар, за даними колег п'ятого президента, отримав травму під час сутички з правоохоронцями.