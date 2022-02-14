Французский лицей в Киеве уходит в онлайн из-за эвакуации учителей из Украины

Образовательное учреждение переходит на дистанционное обучение за неделю до планируемых каникул. В лицее рассчитывают, что ситуация в Украине стабилизируется к 9 марта.

Французский лицей имени Анны Киевской, который является первым признанным Министерством образования Франции учебным заведением в Украине, со вторника, 15 февраля, прекращает очные занятия. Об этом сообщили в комментарии Фокусу в лицее.

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"Завтра, 15 февраля, первая половина дня рабочая, вторая — уже нет. Происходит это из-за ситуации в стране. Учителя уезжают из Украины. Лицей на неделю раньше закрылся на каникулы. Да, должны были позже. Занятия будут продолжаться в онлайне", — рассказали Фокусу во Французском лицее имени Анны Киевской.

Сотрудник учебного заведения подчеркнул, что вернуться к очному формату занятий в школе планируют уже 9 марта.

"Надеемся, что все успокоится, все наладится, все вернутся. Все надеются на это. В лицее до 9 марта просто охрана будет и все. Сегодня-завтра родителям нужно забрать учебники и вещи, чтобы ученики могли дистанционно заниматься", — подчеркнул сотрудник учебного заведения в комментарии Фокусу.

Отметим, о том, что Французский лицей имени Анны Киевской со вторника, 15 января, переходит в дистанционный формат обучения рад СМИ, в том числе — "Страна". Судя по тексту обнародованного журналистами письма, школа уходит в онлайн из-за "контекста безопасности, который является приоритетным".

[ + – ] Французский лицей имени Анны Киевской уходит в онлайн Фото: "Страна" [ + – ] Французский лицей имени Анны Киевской уходит в онлайн Фото: "Страна"

Французский лицей им. Анны Киевской — первое французское учебное заведение в Украине, которое признано Министерством образования Франции. Обучение в нем проводится по Французской национальной образовательной учебной программе для зарубежных школ, которой занимается Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE, Агентство по французскому образованию за рубежом) Министерства иностранных дел Франции.

Отметим, 25 января ряд СМИ сообщил, что Киевская международная школа (Kyiv International School, KIS), которую "Управление международными школами" Государственного департамента США рекомендует для получения образования детьми американских граждан, перешла в онлайн-формат обучения. Впрочем, в самом учебном заведении тогда эту информацию в комментарии Фокусу опровергли.

Напомним, 8 февраля Киев с рабочим визитом посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Во время брифинга французский лидер заверил, что в ходе встречи его украинский коллега Владимир Зеленский подтвердил готовность выполнять "Минские соглашения". 12 февраля лидеры Украины и Франции провели телефонный разговор.

В тот же день, 12 февраля, Фокус сообщал, что как минимум 20 стран посоветовали своим гражданам выехать из Украины. Франции в том перечне не было, однако 13 января на сайте посольства Парижа в Киеве появилось сообщение, в котором французам порекомендовали отложить поездки в Украину, а уже находящимся в стране — запастись продовольствием.