Французький ліцей у Києві йде в онлайн через евакуацію вчителів із України

Освітній заклад переходить на дистанційне навчання за тиждень до запланованих канікул. У ліцеї розраховують, що ситуація в Україні стабілізується до 9 березня.

Французький ліцей імені Анни Київської, який є першим визнаним Міністерством освіти Франції навчальним закладом в Україні, з вівторка, 15 лютого, припиняє очні заняття. Про це повідомили в коментарі Фокусу в ліцеї.

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"Завтра, 15 лютого, перша половина дня робоча, друга — вже ні. Відбувається це через ситуацію в країні. Вчителі виїжджають із України. Ліцей на тиждень раніше закрився на канікули. Так, мали пізніше. Заняття продовжуватимуться в онлайні", – розповіли Фокусу у Французькому ліцеї імені Анни Київської.

Співробітник навчального закладу наголосив, що повернутися до очного формату занять у школі планують уже 9 березня.

"Сподіваємося, що все заспокоїться, все налагодиться, всі повернуться. Всі сподіваються на це. У ліцеї до 9 березня просто охорона буде, і все. Сьогодні-завтра батькам потрібно забрати підручники та речі, щоб учні могли дистанційно займатися", — наголосив співробітник навчального закладу в коментарі Фокусу.

Зазначимо, про те, що Французький ліцей імені Анни Київської з вівторка, 15 січня, переходить у дистанційний формат навчання, написала низка ЗМІ, у тому числі "Страна". Судячи з тексту оприлюдненого журналістами листа, школа йде в онлайн через "контекст безпеки, який є пріоритетним".

[ + – ] Французький ліцей імені Анни Київської йде в онлайн Фото: "Страна" [ + – ] Французький ліцей імені Анни Київської йде в онлайн Фото: "Страна"

Французький ліцей ім. Анни Київської – перший французький навчальний заклад в Україні, який визнаний Міністерством освіти Франції. Навчання в ньому проводиться за Французькою національною освітньою навчальною програмою для закордонних шкіл, якою займається Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE, Агентство з французької освіти за кордоном) Міністерства закордонних справ Франції.

Зазначимо, 25 січня низка ЗМІ повідомила, що Київська міжнародна школа (Kyiv International School, KIS), яку "Управління міжнародними школами" Державного департаменту США рекомендує для здобуття освіти дітьми американських громадян, перейшла в онлайн-формат навчання. Втім, у самому навчальному закладі тоді цю інформацію в коментарі Фокусу спростували.

Нагадаємо, 8 лютого Київ із робочим візитом відвідав президент Франції Емманюель Макрон. Під час брифінгу французький лідер запевнив, що під час зустрічі його український колега Володимир Зеленський підтвердив готовність виконувати Мінські угоди. 12 лютого лідери України та Франції провели телефонну розмову.

Того ж дня, 12 лютого, Фокус повідомляв, що щонайменше 20 країн порадили своїм громадянам виїхати з України. Франції в тому переліку не було, проте 13 січня на сайті посольства Парижа в Києві з'явилося повідомлення, у якому французам порекомендували відкласти поїздки в Україну, а тим, хто вже перебуває в країні, запастися продовольством.