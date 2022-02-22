Послы ЕС согласовали новый пакет санкций против РФ из-за признания "Л/ДНР", — журналист

По данным журналистов, санкционные списки будут разделены на четыре категории, в которые попадут политики и военное командование. Послы также договорились не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.

Послы стран Европейского Союза согласовали новый пакет санкций в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин признал "Л/ДНР". Об этом в своем Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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По его словам, во вторник утром, 22 февраля, состоялась внеочередная встреча послов стран Евросоюза, которая была посвящена Украине и России.

Дипломаты, как утверждает Рикард Йозвяк, договорились о новых санкционных списках — как юридических лиц, так и физических.

"Скоро состоится встреча группы по санкционным спискам в отношении РФ, затем — дополнительный совет ЕС по иностранным делам в Париже и после этого еще одна встреча. Совет по иностранным делам, очевидно, является неофициальным — следовательно, после него необходимо провести заседание сопредседателя Евросоюза чтобы официально утвердить санкции", — сообщил Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

Новые санкции в отношении России после признания "Л/ДНР", по данным журналиста "Радио Свобода", подразумевают замораживание активов и запрет на выдачу виз.

[ + – ] Послы ЕС согласовали новые санкции против РФ из-за признания "Л/ДНР"

Агентство Bloomberg, в свою очередь, утверждает, что Евросоюз может ввести санкции против российской государственной корпорации "ВЭБ РФ", а также двух банков — "Россия" и "Промсвязьбанк".

Как пишет издание Politico, новый санкционный список будет разделен на четыре категории: политики, военные, экономические операторы, распространители дезинформации. Источники журналистов утверждают, что послы ЕС также договорились о непризнании российских паспортов, которые были выданы гражданам ОРДЛО.

Неофициальное заседание глав МИД стран Евросоюза, по данным издания, состоится днем 22 февраля, на котором также обсудят ситуацию вокруг Украины и введение новых санкций против РФ.

"Заседание будет состоять из политических дебатов по ситуации и, как ожидается, будет служить для политического одобрения пакета, но не для формального соглашения. Юридические документы должны быть представлены в течение дня, поэтому послы могут встретиться снова поздно вечером или ночью", — говорится в публикации Politico.

Стоит напомнить, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "независимости Л/ДНР" и распорядился отправить регулярные войска на территорию ОРДЛО.

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя признание "Л/ДНР", обвинил Кремль в очередном акте агрессии против Украины. Глава государства также призвал западных союзников ввести новые санкции против России и остановить газопровод "Северный поток-2".

После признания "Л/ДНР" Германия остановила сертификацию российского "Северного потока-2". Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил. что газопровод не будет запущен в сегодняшних условиях и распорядился, чтобы Министерство финансов страны оценило последствия для экономики от приостановления проекта.

Помимо этого, США пообещали ввести санкции против лиц, которые причастны к признанию "Л/ДНР". Как отметили в Белом доме, в ближайшее время Джо Байден обнародует указ, который запретит любые финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с ОРДЛО.