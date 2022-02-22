Посли ЄС погодили новий пакет санкцій проти РФ через визнання "Л/ДНР", — журналіст

За даними журналістів, списки санкцій будуть розділені на чотири категорії, у які потраплять політики та військове командування. Посли також домовилися не визнавати російські паспорти, виданих жителям ОРДЛО.

Посли країн Європейського Союзу погодили новий пакет санкцій щодо Росії після того, як президент РФ Володимир Путін визнав "Л/ДНР". Про це у своєму Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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За його словами, у вівторок вранці, 22 лютого, відбулася позачергова зустріч послів країн Євросоюзу, присвячена Україні та Росії.

Дипломати, як стверджує Рікард Йозвяк, домовилися про нові списки санкцій — як юридичних осіб, так і фізичних.

"Скоро відбудеться зустріч групи щодо списків санкцій щодо РФ, потім — додаткова рада ЄС із закордонних справ у Парижі та після цього ще одна зустріч. Рада із закордонних справ, очевидно, є неофіційною — отже, після неї необхідно провести засідання співголови Євросоюзу, щоб офіційно затвердити санкції", — повідомив Рікард Йозвяк у своєму мікроблозі Twitter.

Нові санкції щодо Росії після визнання "Л/ДНР", за даними журналіста "Радіо Свобода", мають на увазі заморожування активів і заборону на видачу віз.

[ + – ] Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ через визнання "Л/ДНР"

Агентство Bloomberg, у свою чергу, стверджує, що Євросоюз може ввести санкції проти російської державної корпорації "ВЕБ РФ", а також двох банків — "Росія" та "Промзв'язокбанк".

Як пише видання Politico, новий список санкцій буде розділений на чотири категорії: політики, військові, економічні оператори, розповсюджувачі дезінформації. Джерела журналістів стверджують, що посли ЄС також домовилися про невизнання російських паспортів, виданих громадянам ОРДЛО.

Неофіційне засідання глав МЗС країн Євросоюзу, за даними видання, відбудеться вдень 22 лютого, на якому також обговорять ситуацію навколо України та запровадження нових санкцій проти РФ.

"Засідання складатиметься з політичних дебатів щодо ситуації і, як очікується, служитиме для політичного схвалення пакета, але не для формальної угоди. Юридичні документи мають бути подані протягом дня, тому посли можуть зустрітися знову пізно ввечері або вночі", — йдеться в публікації Politico.

Варто нагадати, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності Л/ДНР" і розпорядився відправити регулярні війська на територію ОРДЛО.

Український лідер Володимир Зеленський, коментуючи визнання "Л/ДНР", звинуватив Кремль у черговому акті агресії проти України. Глава держави також закликав західних союзників запровадити нові санкції проти Росії та зупинити газопровід "Північний потік-2".

Після визнання "Л/ДНР" Німеччина зупинила сертифікацію російського "Північного потоку-2". Канцлер ФРН Олаф Шольц застеріг, що газопровід не буде запущений у сьогоднішніх умовах і розпорядився, щоб Міністерство фінансів країни оцінило наслідки для економіки від призупинення проєкту.

Крім того, США пообіцяли ввести санкції проти осіб, які причетні до визнання "Л/ДНР". Як зазначили в Білому домі, найближчим часом Джо Байден оприлюднить указ, який заборонить будь-які фінансові, інвестиційні й торгові операції громадян США з ОРДЛО.