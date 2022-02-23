Ввод армии России в "Л/ДНР": МИД Украины призывал к жестким мерам против Кремля

Если сейчас не остановить агрессию России в Украине, завтра оккупанты применят военную мощь в любой точке мира, убеждены украинские дипломаты.

Украина считает ввод российской армии на территории квазигосударственных образований "Л/ДНР" актом вооруженной агрессии. Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

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Если сейчас не удастся остановить агрессию РФ в Украине, то завтра РФ применит военную мощь в любом регионе, заявили украинские дипломаты.

"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора безотлагательные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля", – сообщили в МИД.

[ + – ] Территориальная целостность Украины обеспечена уставом ООН, заявили в МИД Фото: Укринформ

Министерство напомнило, что международное право запрещает агрессию, а суверенитет и территориальная целостность Украины обеспечены и гарантированы такими документами:

Уставом ООН;

Хельсинкским заключительным актом;

Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 1994 года;

многочисленными обязательствами России по двусторонним договорам.

Ввод войск России в "Л/ДНР": что известно

Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости "Л/ДНР" и начать ввод войск на оккупированные территории Донбасса. Обе палаты Госдумы 22 февраля принял "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" с псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР".

Российские войска 22 февраля заметили в Донецке, Шахтерске и Макеевке. Российский Telegram-канал "Война История Оружия" публиковал колонны российских войск в Донецке.

[ + – ] Российские войска в Донецке

Совет федерации РФ 22 февраля разрешил Путину использовать армию РФ на Донбассе в качестве "миротворцев". Количество войск, районы их действия, задачи и сроки пребывания определяет президент России.

После решения о вводе войск на Донбасс Путин дал пресс-конференцию, на которой сказал, что Минские соглашения после признания "Л/ДНР" не действуют.