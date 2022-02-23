Введення армії Росії в "Л/ДНР": МЗС України закликало до жорстких заходів проти Кремля

Якщо зараз не зупинити агресію Росії в Україні, завтра окупанти застосують військову міць у будь-якій точці світу, переконані українські дипломати.

Україна вважає введення російської армії на території квазідержавних утворень "Л/ДНР" актом збройної агресії. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

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Якщо зараз не вдасться зупинити агресію РФ в Україні, то завтра РФ застосовуватиме військову міць у будь-якому регіоні, заявили українські дипломати.

"Україна закликає міжнародну спільноту вжити проти агресора невідкладних і жорстких заходів. Відсутність рішучих дій з боку міжнародної спільноти лише розв'язує руки Кремля", – повідомили у МЗС.

[ + – ] Територіальна цілісність України забезпечена статутом ООН, заявили у МЗС. Фото: Укринформ

Міністерство нагадало, що міжнародне право забороняє агресію, а суверенітет та територіальна цілісність України забезпечені та гарантовані такими документами :

Статутом ООН;

Гельсінським актом;

Меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1994 року;

численними зобов'язаннями Росії за двосторонніми договорами.

Введення військ Росії у "Л/ДНР": що відомо

Президент Володимир Путін 21 лютого підписав укази про визнання незалежності "Л/ДНР" та розпочав введення військ на окуповані території Донбасу. Обидві палати Держдуми 22 лютого ухвалив "договори про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу" з псевдореспубліками "ДНР" та "ЛНР".

Російські війська 22 лютого помітили у Донецьку, Шахтарську та Макіївці. Російський Telegram-канал "Війна Історія Зброї" публікував колони російських військ у Донецьку.

[ + – ] Російські війська у Донецьку

Рада федерації РФ 22 лютого дозволила Путіну використовувати армію РФ на Донбасі як "миротворців". Кількість військ, райони їхньої дії, завдання та терміни перебування визначає президент Росії.

Після рішення про введення військ на Донбас Путін дав пресконференцію, на якій сказав, що Мінські угоди після визнання "Л/ДНР" не діють.