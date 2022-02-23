Торговля Украины с РФ: Гетманцев предложил выбрать не патриотизм, а математику

Украина должна отвечать на агрессивные действия России не в ущерб себе и с учетом законов экономики, заявил нардеп. Санкции США и Евросоюза против РФ он назвал "абсолютно недейственными".

Санкции США и Евросоюза против России "половинчатые и абсолютно недейственные". Такое мнение выразил глава комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в комментарии "Новому Изданию".

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В ответ на вопрос журналиста, стоит ли уменьшать товарооборот с Россией, политик сказал, что "между патриотизмом и математикой нужно выбирать математику" и отталкиваться от законов экономики.

"Особенно в тяжелые времена. Мы не должны принимать решения, которые в первую очередь повредят нам. Санкции к себе мы же не должны применять. Нужно применять такие санкции, которые приносят убытки, отвечают на действия агрессора", – продолжил нардеп.

[ + – ] Гетманцев отметил, что перекрывать транзит газа из России в Европу не нужно

По его словам, отказываться и перекрывать транзит газа из России в Европу по территории Украины не стоит.

"Стандарт один – если мы хотим ответить на агрессию, надо, чтобы этот ответ не принес нам ущерб больше, чем агрессору", – резюмировал Гетманцев.

Санкции против России

Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2" после признания Россией независимости "Л/ДНР".

Европейский Союз 22 февраля ввел санкции против РФ из-за признания "ЛДНР". Они коснутся 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц. Президента России Владимира Путина в санкционном списке нет.

Венгрия не поддержала пакет санкций ЕС против России и подчеркнула "важность диалога". Великобритания ввела санкции против пяти банков РФ и трех бизнесменов из окружения Путина.

Президент США Джо Байден 22 февраля расширил санкции против России, ограничения предусматривают запрет инвестиций в ОРДЛО, торговлю с оккупированными областями, финансовые и имущественные операции.