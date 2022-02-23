Торгівля України з РФ: Гетманцев запропонував обрати не патріотизм, а математику

Україна має відповідати на агресивні дії Росії не на шкоду собі та з урахуванням законів економіки, заявив нардеп. Санкції США та Євросоюзу проти РФ він назвав "абсолютно недієвими".

Санкції США та Євросоюзу проти Росії "половинчасті та абсолютно недійові". Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у коментарі "Новому Виданню".

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У відповідь на запитання журналіста, чи варто зменшувати товарообіг з Росією, політик сказав, що "між патріотизмом та математикою треба обирати математику" та відштовхуватися від законів економіки.

"Особливо у важкі часи. Ми не повинні приймати рішення, які насамперед зашкодять нам. Санкції до себе ми ж не повинні застосовувати. Потрібно застосовувати такі санкції, які завдають збитків, відповідають на дії агресора", – продовжив нардеп.

[ + – ] Гетманцев зазначив, що перекривати транзит газу з Росії до Європи не потрібно

За його словами, відмовлятися та перекривати транзит газу з Росії до Європи територією України не варто.

"Стандарт один – якщо ми хочемо відповісти на агресію, треба, щоб ця відповідь не завдала нам шкоди більше, ніж агресору", – резюмував Гетманцев.

Санкції проти Росії

Німеччина зупинила сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" після визнання Росією незалежності "Л/ДНР".

Європейський Союз 22 лютого запровадив санкції проти РФ через визнання "ЛДНР". Вони торкнуться 351 депутата Держдуми, а також 27 фізичних та юридичних осіб. Президента Росії Володимира Путіна у списку санкцій немає.

Угорщина не підтримала пакет санкцій ЄС проти Росії та підкреслила "важливість діалогу". Великобританія запровадила санкції проти п'яти банків РФ та трьох бізнесменів з оточення Путіна.

Президент США Джо Байден 22 лютого розширив санкції проти Росії, обмеження передбачають заборону інвестицій в ОРДЛО, торгівлю з окупованими районами, фінансові та майнові операції.