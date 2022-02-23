Глава Рады Стефанчук сообщил о кибератаке из России против его семьи

По словам спикера парламента, хакеры попытались взломать аккаунты и заблокировать банковские карты его родственников.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что все члены его семьи столкнулись с попыткой взломать их аккаунты, а также заблокировать их банковские карты. При этом, судя по опубликованному спикером парламента скриншоту, хакерская атака велась с территории РФ. Об этом Стефанчук написал в своем посте в Facebook в среду, 23 февраля.

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По словам главы украинского парламента, помимо попыток получить доступ к учетным записям и заблокировать карты его семья была подвержена и "другим кибератакам".

Помимо этого Стефанчук продемонстрировал скриншот письма от службы поддержки Google, в котором говорится, что попытка входа в аккаунт была предпринята с российского IP-адреса, из города Мытищи Московской области.

[ + – ] Скриншот письма

Спикер Рады посоветовал соотечественникам соблюдать цифровую гигиену, осторожность и не доверять случайным сообщениям.

"Не забывайте произвести смену паролей, двухэтапную идентификацию и другие меры информационной безопасности!" — добавил Стефанчук

[ + – ] Пост Стефанчука

Напомним, сегодня, 23 февраля, Верховная Рада в свете военной эскалации со стороны РФ приняла в первом чтении законопроект о гражданском обороте оружия, а также предложила Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввести санкции в отношении российских депутатов, поддержавших обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ОРДЛО.

Помимо этого парламент в ближайшее время может рассмотреть указ президента Украины Владимира Зеленского о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

Тем временем волонтерское сообщество InformNapalm сообщает о том, что украинские военнослужащие получают сообщения с неизвестных номеров телефона с призывом покинуть линию фронта.