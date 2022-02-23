Глава Ради Стефанчук повідомив про кібератаку з Росії проти його сім'ї

За словами спікера парламенту, хакери спробували зламати акаунти та заблокувати банківські картки його родичів.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що всі члени його сім'ї зіштовхнулися зі спробою зламати їхні акаунти, а також заблокувати їхні банківські картки. При цьому, судячи з опублікованого спікером парламенту скріншоту, атака хакера велася з території РФ. Про це Стефанчук написав у своєму дописі у Facebook у середу, 23 лютого.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами глави українського парламенту, крім спроб отримати доступ до облікових записів і заблокувати карти його сім'я була піддана й "іншим кібератакам".

Крім цього Стефанчук продемонстрував скріншот листа від служби підтримки Google, в якому йдеться, що спробу входу в акаунт було зроблено з російської IP-адреси, з міста Митищі Московської області.

[ + – ] Скріншот листа

Спікер Ради порадив співвітчизникам дотримуватися цифрової гігієни, обережності та не довіряти випадковим повідомленням.

"Не забувайте зробити зміну паролів, двоетапну ідентифікацію та інші заходи інформаційної безпеки!" — додав Стефанчук

[ + – ] Допис Стефанчука

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада у світлі військової ескалації з боку РФ ухвалила в першому читанні законопроєкт про цивільний обіг зброї, а також запропонувала Раді національної безпеки й оборони України (РНБО) запровадити санкції проти російських депутатів, які підтримали звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання незалежності ОРДЛО.

Крім цього, парламент найближчим часом може розглянути указ президента України Володимира Зеленського про введення режиму надзвичайного стану на всій території країни, крім Донецької та Луганської областей.

Тим часом, волонтерська спільнота InformNapalm повідомляє про те, що українські військовослужбовці отримують повідомлення з невідомих номерів телефону із закликом покинути лінію фронту.