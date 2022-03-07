"Единственный выход для Зеленского — передать власть Януковичу", — Илья Кива

Исключенный из фракции ОПЗЖ нардеп считает, что только отказавшись от власти в пользу беглого президента президент "избежит физического устранения". Также Кива вспомнил, что подобный вариант Зеленскому предлагал Кадыров.

Исключенный из фракции ОПЗЖ нардеп Илья Кива считает, что "единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского — передать власть беглому главе государства Виктору Януковичу". Об том парламентарий заявил 7 марта на своем канале в Telegram.

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По словам Ильи Кивы, таким способом президент Украины может "избежать физического устранения". Также нардеп назвал Януковича "незаконно свергнутым президентом", который имеет "все юридические и легитимные права вести переговоры от лица Украины".

Отметим, 7 марта ряд СМИ сообщил, что самолет Януковича приземлился в Беларуси, где проходят переговоры Украины и РФ. Журналисты со ссылкой на источники утверждали, что Кремль хотел сделать его "президентом" Украины.

3 марта стало известно, что Илью Киву решили исключить из партии ОПЗЖ. Об этом сообщил сопредседатель политсилы Юрий Бойко в своем Facebook. Бойко написал, что Кива "подстрекает людей и толкает их на гибель".

Накануне вторжения России в Украину Илья Кива поздравил россиян с 23 февраля — Днем защитника отечества и заявил, что украинскому народу нужно освобождение.

Еще ранее Илья Кива заявил, что не вернется в Украину из Испании, потому что в Киеве на него давят и он ощущает политическое преследование.