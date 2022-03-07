"Єдиний вихід для Зеленського — передати владу Януковичу", — Ілля Кива

Виключений із фракції ОПЗЖ нардеп вважає, що лише відмовившись від влади на користь президента-втікача президент "уникне фізичного усунення". Також Кива згадав, що подібний варіант Зеленському пропонував Кадиров.

Виключений із фракції ОПЗЖ нардеп Ілля Кива вважає, що "єдиний вихід для президента України Володимира Зеленського — передати владу президенту-втікачеві Віктору Януковичу". Про це парламентарій заявив 7 березня на своєму каналі у Telegram.

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За словами Іллі Киви, у такий спосіб президент України може "уникнути фізичного усунення". Також нардеп назвав Януковича "незаконно скинутим президентом", який має "всі юридичні та легітимні права вести переговори від імені України".

Зазначимо, 7 березня низка ЗМІ повідомила, що літак Януковича приземлився в Білорусі, де відбуваються переговори України та РФ. Журналісти із посиланням на джерела стверджували, що Кремль хотів зробити його "президентом" України.

3 березня стало відомо, що Іллю К ву вирішили виключити із партії ОПЗЖ. Про це повідомив співголова політсили Юрій Бойко у своєму Facebook. Бойко написав, що Кива "підбурює людей і штовхає їх на загибель".

Напередодні вторгнення Росії в Україну Ілля Кива привітав росіян з 23 лютого — Днем захисника вітчизни та заявив, що українському народу потрібне звільнення.

Ще раніше Ілля Кива заявив, що не повернеться в Україну з Іспанії, тому що в Києві на нього тиснуть і він відчуває політичне переслідування.