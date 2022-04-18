Песков сообщил, что в Кремле пока нет реакции по Медведчуку

По словам пресс-секретаря Путина, если президент РФ как-то отреагирует на просьбы Оксаны Марченко обменять ее задержанного СБУ супруга Виктора Медведчука, в Кремле об этом сообщат.

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Кремль не спешит реагировать на обращение телеведущей Оксаны Марченко с просьбой помочь обменять ее задержанного СБУ супруга Виктора Медведчука. Судя по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину нечего сказать про своего кума.

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"В случае, если будет реакция президента, то мы об этом сообщим", — так представитель Кремля прокомментировал журналистам вопрос по Медведчуку.

Напомним, 12 апреля СБУ задержали беглого лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. По информации спецслужб, ФСБ РФ планировала нелегально вывезти Медведчука из Украины через Приднестровья в Москву. В тот же день Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов рассмотреть предложения по обмену кума Путина на наших военных, оказавшихся в плену у российских оккупантов. Однако со стороны РФ никакой реакции не последовало.

Позже супруга Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение с просьбой обменять ее мужа на попавших в плен к российским оккупантам граждан Великобритании. Заявление Марченко продублировала в Telegram представитель МИД РФ Мария Захарова. Но из Кремля реакции не последовало. Сегодня Медведчук обратился к Зеленскому и Путину с предложением обменять его на защитников Мариуполя.

Как писал ранее Фокус, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 18 апреля сообщил о задержании "многих людей Медведчука". По его информации, Виктора Медведчука допрашивают украинские правоохранители.

Эксперты в разговоре с Фокусом отмечали, что задержанный Медведчук может дать правоохранителям ценную информацию, в том числе про пятого президента Украины Петра Порошенко, которого подозревают в госизмене по "угольному делу".