Пєсков повідомив, що в Кремлі поки немає реакції щодо Медведчука

За словами речника Путіна, якщо президент РФ якось відреагує на прохання Оксани Марченко обміняти її затриманого СБУ чоловіка Віктора Медведчука, у Кремлі про це повідомлять.

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Кремль не поспішає реагувати на звернення телеведучої Оксани Марченко з проханням допомогти обміняти її затриманого СБУ чоловіка Віктора Медведчука. Судячи зі слів прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путіну нічого сказати про свого кума.

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"У разі, якщо буде реакція президента, то ми про це повідомимо", — так представник Кремля прокоментував журналістам питання щодо Медведчука.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримали лідера партії ОПЗЖ Віктора Медведчука. За інформацією спецслужб, ФСБ РФ планувала нелегально вивезти Медведчука з України через Придністров'я в Москву. Того ж дня Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий розглянути пропозиції щодо обміну кума Путіна на наших військових, які опинилися в полоні в російських окупантів. Проте з боку РФ жодної реакції не було.

Пізніше дружина Медведчука Оксана Марченко записала відеозвернення з проханням обміняти її чоловіка на громадян Великобританії, які потрапили в полон до російських окупантів. Заяву Марченко продублювала в Telegram представниця МЗС РФ Марія Захарова, але з Кремля реакції не було. Сьогодні Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна з пропозицією обміняти його на захисників Маріуполя.

Як писав раніше Фокус, радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 18 квітня повідомив про затримання "багатьох людей Медведчука". За його інформацією, Віктора Медведчука допитують українські правоохоронці.

Експерти в розмові з Фокусом зазначали, що затриманий Медведчук може дати правоохоронцям цінну інформацію, зокрема про п'ятого президента України Петра Порошенка, якого підозрюють у держзраді у "вугільній справі".