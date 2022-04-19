Яйца "Фаберже", антиквариат и 100 картин: Офис генпрокурора арестует имущество Оксаны Марченко

Полицейские провели серию обысков и нашли принадлежащие семье нардепа от ОПЗЖ охотничью винтовку, пистолет Bul, золотые монеты и статуэтки.

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Офис генпрокурора Украины готовит ходатайство об аресте имущества Оксаны Марченко, жены задержанного СБУ нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщила Facebook пресс-служба Нацполиции Украины.

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Полицейские 18 апреля провели несколько обысков в Киеве и области. Они нашли принадлежащие семье Медведчука 100 картин, антикварные вещи, охотничью винтовку, пистолет Bul (разработан израильской компанией Bul Ltd, – ред.), 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца "Фаберже".

[ + – ] Деньги от продажи арестованного имущества пойдут на нужды ВСУ

Правоохранители устанавливают стоимость всего имущества. Арестованные активы передадут Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", — добавили в полиции.

Лычаковский райсуд Львова 13 апреля арестовал 154 объекта движимого и недвижимого имущества Медведчука и Марченко. В этот список вошли 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта.

Этот же суд 7 апреля арестовал дачу "Медвежья дубрава" в Закарпатской области, которая принадлежала Марченко. В Хорватии задержали яхту нардепа .

За несколько дней до начала полномасштабной войны России с Украиной Медведчук пытался вывезти имущество. Из его дома выносили бронежилеты и оружие.