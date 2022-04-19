Яйця "Фаберже", антикваріат і100 картин: Офіс генпрокурора заарештує майно Оксани Марченко

Поліцейські провели серію обшуків і знайшли мисливську гвинтівку, пістолет Bul, золоті монети та статуетки, які належали сім'ї нардепа від ОПЗЖ.

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Офіс генпрокурора України готує клопотання щодо арешту майна Оксани Марченко, дружини затриманого СБУ нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

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Поліцейські 18 квітня провели кілька обшуків у Києві й області. Вони знайшли 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку, пістолет Bul (розроблений ізраїльською компанією Bul Ltd – ред.), 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

[ + – ] Гроші від продажу арештованого майна підуть на потреби ЗСУ

Правоохоронці встановлюють вартість майна. Арештовані активи передадуть Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Кошти, отримані від реалізації заарештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", — додали в поліції.

Личаківський райсуд Львова 13 квітня заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна Медведчука та Марченко. До цього списку увійшли 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторна яхта.

Цей же суд 7 квітня заарештував дачу "Ведмежа діброва" в Закарпатській області, яка належала Марченко. У Хорватії затримали яхту нардепа.

За кілька днів до початку повномасштабної війни Росії з Україною Медведчук намагався вивезти майно. З його будинку виносили бронежилети та зброю.