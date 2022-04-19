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Яйця "Фаберже", антикваріат і100 картин: Офіс генпрокурора заарештує майно Оксани Марченко

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Фото: Скриншот | Арештовані активи передадуть АРМА

Поліцейські провели серію обшуків і знайшли мисливську гвинтівку, пістолет Bul, золоті монети та статуетки, які належали сім'ї нардепа від ОПЗЖ.

Офіс генпрокурора України готує клопотання щодо арешту майна Оксани Марченко, дружини затриманого СБУ нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

Поліцейські 18 квітня провели кілька обшуків у Києві й області. Вони знайшли 100 картин, антикварні речі, мисливську гвинтівку, пістолет Bul (розроблений ізраїльською компанією Bul Ltd – ред.), 20 швейцарських годинників, золоті та срібні монети, золоті статуетки та яйця "Фаберже".

Гроші від продажу арештованого майна підуть на потреби ЗСУ

Правоохоронці встановлюють вартість майна. Арештовані активи передадуть Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

"Кошти, отримані від реалізації заарештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури", — додали в поліції.

Личаківський райсуд Львова 13 квітня заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна Медведчука та Марченко. До цього списку увійшли 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць і моторна яхта.

Цей же суд 7 квітня заарештував дачу "Ведмежа діброва" в Закарпатській області, яка належала Марченко. У Хорватії затримали яхту нардепа.

За кілька днів до початку повномасштабної війни Росії з Україною Медведчук намагався вивезти майно. З його будинку виносили бронежилети та зброю.