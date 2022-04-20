Экс-нардепа Илью Киву будут судить заочно, — Офис генпрокурора

По информации прокуратуры, экс-парламентарию сообщили о подозрении в госизмене, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Суд разрешил заочное расследование в отношении бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, которого подозревают в государственной измене. Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По информации ведомства, следователи ГБР под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины проводят специальное заочное досудебное расследование. Киве сообщили о подозрении в госизмене, нарушении территориальной целостности Украины, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

По данным следствия, бывший нардеп находится на территории России, где выступает на телевидении и публично призывает руководство России захватить власть в Украине насильственным путем, не вести никаких переговоров с Киевом и физически устранить президента Зеленского.

"Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями Государственного бюро расследований", — сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Напомним, в конце октября 2021 года ГБР открыло уголовное производство по статье "Государственная измена" в отношении Ильи Кивы из-за его обращения к президенту РФ Владимиру Путину. Нардеп поздравил лидера страны-агрессора с днем рождения и назвал его "великим правителем" "дружественного" украинцам народа.

Незадолго до начала полномасштабной войны Кива уехал из Украины в Испанию и заявил, что не планирует возвращаться в страну и "воевать за Зеленского". Позже парламентарии исключили его из состава фракции ОПЗЖ, а затем лишили депутатского мандата.

29 марта Киве объявили о новом подозрении за призывы к ведению агрессивной войны в Украине, а также за призывы к свержению действующей власти в стране. По информации Офиса Генпрокурора Украины Кива находится в международном розыске.

Как писал ранее Фокус, бывший нардеп ОПЗЖ Илья Кива называл Владимира Зеленского "террористом" и призывал руководство России нанести ядерный удар по Украине.