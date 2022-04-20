Екснардепа Іллю Киву судитимуть заочно, — Офіс Генпрокурора

За інформацією прокуратури, експарламентарію повідомили про підозру в держзраді, пропаганді війни та заклики до насильницької зміни влади.

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Суд дозволив заочне розслідування щодо колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

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За інформацією відомства, слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора України проводять спеціальне заочне досудове розслідування. Киві повідомили про підозру в держзраді, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

За даними слідства, колишній нардеп знаходиться на території Росії, де виступає на телебаченні та публічно закликає керівництво Росії захопити владу в Україні насильницьким шляхом, не вести жодних переговорів із Києвом та фізично усунути президента Зеленського.

"Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань", — повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2021 року ДБР відкрило кримінальне провадження за статтею "Державна зрада" щодо Іллі Киви через його звернення до президента РФ Володимира Путіна. Нардеп привітав лідера країни-агресора з днем народження та назвав його "великим правителем" "дружнього" українцям народу.

Незадовго до початку повномасштабної війни Кива поїхав з України до Іспанії й заявив, що не планує повертатися до країни та "воювати за Зеленського". Пізніше парламентарі виключили його зі складу фракції "ОПЗЖ", а згодом позбавили депутатського мандату.

29 березня Киві оголосили про нову підозру за заклики до ведення агресивної війни в Україні, а також за заклики до повалення чинної влади в країні. За інформацією Офісу Генпрокурора України, Кива знаходиться в міжнародному розшуку.

Як писав раніше Фокус, колишній нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива називав Володимира Зеленського "терористом" та закликав керівництво Росії завдати ядерного удару по Україні.