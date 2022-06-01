Путин может встретиться с Зеленским, — пресс-секретарь президента РФ

По словам Дмитрия Пескова, для этого необходимо сначала подготовить документ, закрепляющий условия мирного договора, но работа над ним остановлена.

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Президент России Владимир Путин может встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Есть смысл встречаться Путину с Зеленским только для того, чтоб финализировать некий документ, а работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", — сказал он.

Песков отметил, что, получая от США оружие, Киев не горит желанием возобновлять мирные переговоры. Он считает, что такими поставками Соединенные Штаты подливают масла в огонь.

Отвечать на вопрос о том, какой может быть реакция России в случае, если с помощью американских РСЗО HIMARS украинская армия нанесет удар по российской территории пресс-секретарь не стал. "Не будем говорить о самых плохих сценариях", — сказал Песков.

Чего хотят в Москве

28 мая во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова возобновить диалог с Киевом. Он уверяет, что переговорный процесс приостановлен по инициативе украинской стороны.

Требования России в Украине расценивают, как нереалистичные: в Кремле ожидают, что Киев согласится с оккупацией своих территорий, осознав сложившуюся ситуацию.

При этом россияне готовы на переговоры не только с Украиной, но и со странами Запада, чтобы выторговать для себя наиболее выгодные условия, в частности, отмены санкций и закрепления за Москвой захваченных украинских территорий. В Кремле надеются добиться своего, так как война невыгодна всему миру, в том числе она провоцирует глобальный продовольственный кризис.

Владимир Зеленский заявил, что сядет за стол переговоров после того, как оккупантов удастся оттеснить к границам по состоянию на утро 24 февраля.