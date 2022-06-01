Путін може зустрітися із Зеленським, — прессекретар президента РФ

За словами Дмитра Пєскова, для цього необхідно спочатку підготувати документ, який закріплює умови мирного договору, але роботу над ним зупинено.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським, заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

"Є сенс зустрічатися Путіну із Зеленським лише для того, щоб фіналізувати якийсь документ, а роботу над документом було зупинено досить давно і відтоді не відновлювалося", — сказав він.

Пєсков зазначив, що отримуючи від США зброю, Київ не горить бажанням відновлювати мирні переговори. Він вважає, що такими постачаннями Сполучені Штати підливають олії у вогонь.

Відповідати на запитання про те, якою може бути реакція Росії у випадку, якщо за допомогою американських РСЗВ HIMARS українська армія завдасть удару по російській території прессекретар не став. "Не говоритимемо про найгірші сценарії", — сказав Пєсков.

Чого хочуть у Москві

28 травня під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Емманюелем Макроном російський президент Володимир Путін заявив, що Москва готова відновити діалог із Києвом. Він запевняє, що переговорний процес припинено з ініціативи української сторони.

Вимоги Росії в Україні розцінюють як нереалістичні: у Кремлі очікують, що Київ погодиться з окупацією своїх територій, усвідомивши ситуацію, що склалася.

При цьому росіяни готові на переговори не лише з Україною, а й з країнами Заходу, щоб виторгувати для себе найбільш вигідні умови, зокрема, скасування санкцій і закріплення за Москвою захоплених українських територій. У Кремлі сподіваються досягти свого, оскільки війна невигідна всьому світу, зокрема вона провокує глобальну продовольчу кризу.

Володимир Зеленський заявив, що сяде за стіл переговорів після того, як окупантів вдасться відтіснити до кордонів на ранок 24 лютого.