Овсянникова въехала в Украину законно, — Данилов (видео)

По мнению секретаря СНБО, если бы украинские журналисты не обращали внимание на бывшую сотрудницу "Первого канала", она бы и не посетила страну.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что экс-редактор российского "Первого канала" Марина Овсянникова, проработавшая там около 19 лет, въехала на территорию Украины на законных основаниях, а скандал вокруг ее визита возник по вине украинских СМИ. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода" в среду 8 июня.

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Отвечая на вопрос журналистки о том, на каких основания Овсянникова попала в Украину, учитывая ее продолжительную работу на российском пропагандистском вещателе, Данилов сказал, что лично с журналисткой не знаком. Чиновник выразил мнение, что если бы украинские СМИ "не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину".

"Не надо из нее звезду Голливуда делать, это же вы (украинские журналисты — ред.) ее показываете, я же ее не показываю", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что женщины с российским гражданством имеют право на въезд, так как визового режима с Россией у Украины пока нет.

"Но я бы очень хотел, чтобы он (визовый режим — ред.) у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", – сказал он.

Напомним, 14 марта Овсянникова в эфире "Первого канала" показала плакат с призывом остановить войну в Украине. Через некоторое время бывшая сотрудница пропагандистского вещателя призвала страны Запада отменить антироссийские санкции, которые затрагивают "простых людей", и пожаловалась на "русофобию".

В среду, 1 июня, в Киеве должна была пройти лекция Овсянниковой, посвященная российской пропаганде, однако после критики в сети мероприятие отменили. Также негодование вызвал визит россиянки в Одессу.

Позже Овсянникова сообщила российским журналистам, что "чудом уехала" из Украины.