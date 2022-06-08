Овсяннікова в'їхала в Україну законно, — Данілов (відео)

На думку секретаря РНБО, якби українські журналісти не звертали увагу на колишню співробітницю "Першого каналу", вона б і не завітала до країни.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ексредакторка російського "Першого каналу" Марина Овсяннікова, яка там пропрацювала близько 19 років, в'їхала на територію України на законних підставах, а скандал навколо її візиту виник з вини українських ЗМІ. Про це він сказав у ефірі "Радіо Свобода" у середу 8 червня.

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Відповідаючи на запитання журналістки про те, на яких підставах Овсяннікова потрапила в Україну, з огляду на її тривалу роботу на російському пропагандистському мовнику, Данілов сказав, що особисто з журналісткою не знайомий. Чиновник висловив думку, що якби українські ЗМІ "не звертали на неї увагу, вона б і не завітала до України".

"Не треба з неї зірку Голлівуду робити, це ж ви (українські журналісти) її показуєте, я ж її не показую", — сказав Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що жінки з російським громадянством мають право на в'їзд, оскільки візового режиму з Росією Україна поки що не має.

"Але я дуже хотів би, щоб він (візовий режим — ред.) у нас з'явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати в нашу країну", – сказав він.

Нагадаємо, 14 березня Овсяннікова в ефірі "Першого каналу" показала плакат із закликом зупинити війну в Україні. Через деякий час колишня співробітниця пропагандистського мовника закликала країни Заходу скасувати антиросійські санкції, які торкаються "простих людей", і поскаржилася на "русофобію".

У середу, 1 червня, у Києві мала пройти лекція Овсянніковою, присвячена російській пропаганді, проте після критики в мережі захід скасували. Також обурення викликав візит росіянки в Одесу.

Пізніше Овсяннікова повідомила російським журналістам, що "дивом поїхала" з України.