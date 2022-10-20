60 лет Карибского кризиса. Путин хочет быть круче Хрущева

60 лет назад, в октябре 1962, едва не началась ядерная война между СССР и США. Сейчас многие считают, что ситуация схожая – и по напряженности, и по рискам. Мы сравнили истории, а эксперты ответили, насколько вероятен ядерный удар по Украине, что предпримут наши союзники, и у кого нервы крепче — у Байдена или Путина.

Related video

Шестьдесят лет назад мир стоял на грани катастрофы. СССР и США, две сверхдержавы, обладавшие ядерным потенциалом, которого по определенным подсчетам было достаточно, чтобы несколько раз уничтожить человечество, остановились в шаге от применения ядерного оружия друг против друга: с 16 по 28 октября 1962 года продолжался Карибский кризис.

Казалось, что все сделали надлежащие выводы и этого никогда не повторится. Однако прошло всего несколько десятилетий — меньше среднестатистической продолжительности жизни одного человека — и две сверхдержавы снова стоят на грани эскалации. Только на этот раз СССР заменила РФ, забравшая себе весь ядерный арсенал бывшего Союза; и в частности, значительную его часть — у Украины, против которой теперь грозится применить оружие массового поражения.

Фокус вспомнил "золотую осень" 1962 года, которая из-за противостояния СССР и США едва не стала для человечества последней, и расспросил экспертов о том, возможен ли новый Карибский кризис сегодня.

[ + – ] Советская баллистическая ракета средней дальности на Красной площади в Москве [ + – ] Советское судно "Металлург Аносов" с палубным грузом — восемь ракетных транспортеров с ракетами, накрытыми брезентом [ + – ] Советские ракеты на Кубе. Первый снимок от 14 октября [ + – ] Советские ракеты на Кубе. Фото, которое показали Кеннеди 16 октября [ + – ] Советские ракеты на Кубе. Фото, сделанное из американского самолета на малой высоте 27 октября

Больше не союзники. Как США и СССР дошли до Холодной войны

После завершения Второй мировой войны бывшие союзники, США и СССР, вступили в упорное противостояние. Причиной стали кардинально противоположные идеологии, исповедовавшиеся в США (капитализм и идеи свободного рынка) и СССР (социализм, с дальнейшим стремлением к трансформации в коммунизм, и плановая экономика). Идеологии настолько антагонистичные по своей сути, что геополитические противники были обречены на противостояние практически на каждом участке человеческой жизнедеятельности — от космической программы до использования туалетной бумаги в быту.

Интересно, что если в космической программе практически до конца противостояния сохранялся паритет, то именно бытовая сфера стала ахиллесовой пятой СССР, чем США не упустили возможности в конце концов воспользоваться.

Прямого противостояния не произошло из-за того, что сначала США (1945), а затем и СССР (1949) обзавелись ядерным оружием, применение которого потенциально приводило к непомерному количеству жертв, чего никто не желал допустить. Со временем арсеналы достигли такого размера, что начали звучать предположения, что их одновременное применение может привести к гибели всего человечества на планете.

Поэтому ядерное оружие стали называть оружием сдерживания, а противостояние между обоими гегемонами — Холодной войной, то есть, войной без горячей фазы — прямого столкновения обеих армий.

Стратегия Холодной войны заключалась в окружении соперника ядерным оружием со всех сторон, чтобы в случае обострения он просто не смог нанести ответный удар. Для этого использовались подлодки, самолеты стратегического назначения и базы наземного базирования. В 1959 году США удалось нарушить паритет в последнем компоненте, разместив ядерное оружие, а именно ракеты средней дальности PGM-19 Jupiter в Турции (входит в НАТО с 1952 года), то есть вплотную к советской границе.

Остров свободы вооружается. Как появились советские базы на Кубе

Однако в Вашингтоне не учли, что на Кубе, которая находится за 140 км от американского штата Флорида, в 1959 году пришло к власти социалистическое правительство Фиделя Кастро, установившее авторитарный режим, схожий с советским. Неудачная попытка высадки десанта из противников новой власти в Заливе свиней весной 1961 года лишь способствовала сближению обоих социалистических государств.

В столице Кубы Гаване понимали, что без поддержки могущественного союзника режиму не выстоять – рано или поздно США все же проведут удачную операцию. Существует и версия, что даже успех в Заливе свиней не был бы возможен без помощи СССР, любезно поделившегося с кубинцами разведданными. В Москве же ухватились за шанс обзавестись союзником вплотную к американским границам.

В то время помимо морской границы между самими США и СССР (через Берингов пролив), общие границы с Советским Союзом имели два члена НАТО – Норвегия и Турция.

Москва и Гавана договорились о размещении советского военного контингента на Кубе.

Вместе с 40-тысячной армией на "Остров свободы" были переброшены и носители ракеты Р-12 с ядерными боеголовками. Их 14 октября 1962 года зафиксировал американский самолет-разведчик U-2. Два дня спустя, 16 октября 1962 года, об этом доложили президенту США Джону Кеннеди. Этот день и считается началом Карибского кризиса.

22 октября в телеобращении к нации Кеннеди объявил морскую блокаду Кубы – все идущие к острову корабли должны были досматриваться американцами на предмет доставки вооружений.

24 октября к американскому конвою подошли советские суда. Понятно, что ни о каком добровольном досмотре не могло быть и речи.

Мир приближался к вооруженному конфликту, который с высокой долей вероятности мог перерасти в ядерный. В ходе Второй мировой войны были сброшены две атомные бомбы на Японию, которая во время боевых действий активно применяла химическое оружие, однако ядерного она не имела.

Что будет, если две стороны конфликта используют свой ядерный арсенал, точно спрогнозировать никто не брался. Мир замер в ожидании непоправимого.

[ + – ] Радиус покрытия советских ракет, дислоцированных на Кубе

Мятежная субмарина и тайные переговоры. Мифы и легенды вокруг Карибского кризиса

Как и полагается столь драматичным событиям, обстоятельства, при которых разразился Карибский кризис, со временем стали обрастать полулегендарными — полуконспирологическими теориями. В частности, есть версия, что в процессе установления блокады Кубы американские эсминцы атаковали советскую подлодку, которая пыталась ее прорвать. В результате субмарина потеряла связь с внешним миром и ее командир, решив, что началась война, приказал осуществить запуск ядерной ракеты (по некоторым версиям, речь шла о торпеде). Однако его отговорил один из старших офицеров, который, если эти события действительно именно так происходили, спас человечество.

Также распространена версия о параллельных переговорах, которые вел либо приближенный к Белому дому журналист, либо брат президента США с советским резидентом. Именно на этих переговорах якобы была достигнута договоренность о снятии эскалации.

Свершившимся фактом является то, что 27 октября над Кубой был сбит американский самолет-разведчик U-2, а 35-летний пилот, майор Рудольф Андерсон погиб. Это уже была грань конфронтации, ведь в случае нанесения войсками США ответного удара эскалацию было бы невозможно остановить.

[ + – ] Советское торговое судно "Металлург Аносов" идет по курсу на Кубу. Параллельным курсом идет эсминец ВМС США Barry, над ними пролетает самолет Lockheed P-3A-20-LO Orion патрульной эскадрильи VP-44. Фото с самолета ВМС США

Однако еще за день до этого лидер СССР Никита Хрущев направил президенту Кеннеди телеграмму с предложением переговоров. Он предлагал забрать советские ракеты с Кубы в ответ на гарантии ненападения на остров со стороны США. А уже 27 октября, после инцидента с самолетом-разведчиком, Хрущев предложил убрать ракеты в обмен на аналогичный шаг с американскими ракетами в Турции.

Это, в частности, породило версию, что сбитие самолета не было согласовано с Москвой. В этот момент в Кремле якобы поняли, что не полностью контролируют ситуацию, и это способствовало их инициативе по переговорам. Этот инцидент остается напоминанием, что в случае чрезмерной эскалации все может решить один неосторожный выстрел.

[ + – ] Никита Хрущев и Джон Кеннеди [ + – ] Джон Кеннеди на совещании с командующим ВВС США [ + – ] Письмо Никиты Хрущева Джону Кеннеди

США официально согласились с условиями первого послания (вывод ракет в обмен на гарантии ненападения) 28 октября, что ознаменовало завершение Карибского кризиса.

1963. Советы с Кубы улетели

В декабре 1962 года и. о. генсека ООН У Тан прибыл на Кубу и констатировал, что советского оружия там больше нет. По версии с параллельными переговорами (которые, скорее всего, действительно велись, вопрос — в каком именно формате), США в обмен согласились демонтировать свои ракеты в Турции под предлогом их устарелости, что и произошло в 1963 году. Таким образом, США публично вышли победителем из этого противостояния, ведь они добились отступления СССР от своих границ.

В том же 1963 году было подписано соглашение о запрещении ядерных испытаний "в атмосфере, космическом пространстве и под водой". В дальнейшем в обоих лагерях — в публицистике, кино, литературе и других областях культуры развернулась риторика, направленная против ядерного противостояния. Изображались постапокалиптические сценарии, которые ждут мир в случае ядерного противостояния. Между СССР и США подписывались договоры, способствовавшие приостановлению "гонки вооружений", по крайней мере, в ядерной сфере. Также между Белым домом и Кремлем наладили "горячую линию" для прямых переговоров на случай повторения чего-то подобного.

Как Украина осталась безоружной и почему Путин не хочет быть похожим на Хрущева

С распадом СССР возникла надежда на ядерное разоружение. Украина, Белоруссия и Казахстан впервые в истории создали прецедент ядерного разоружения, отказавшись от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности. Наше государство отдало третий в мире по мощности ядерный арсенал.

Какое будущее у процесса ядерного разоружения после агрессии РФ против Украины — вопрос риторический. Он был сведен на нет аннексией Крыма. Теперь Украине угрожают, по сути, ее же арсеналом.

Важно

Уставший спрут. История ЦРУ от Аллена Даллеса до Сноудена и Ассанжа

В Кремле считают отступление СССР в ходе Карибского кризиса слабостью, а Хрущева — слабаком и в последние десятилетия всячески его высмеивают. Политика современных российских властей базируется на реваншизме и желании "все переиграть". Поэтому оказаться на месте Хрущева — это для нынешнего хозяина Кремля действительно возможность воплотить свою риторику в реальность.

Параллели, разумеется, не полны. Есть даже определенный элемент зеркальности, ведь теперь США защищают далекую страну от агрессии ее соседа и одновременно — своего геополитического соперника. Более подходящим примером была бы ситуация с Тайванем, который, как и Куба, остров.

Уникальность украинской ситуации состоит в том, что Киев добровольно отказался от ядерного оружия в 1994 году, таким образом, создав прецедент. С этой точки зрения, даже аннексия острова Тузла уже могла запустить долгосрочные, но необратимые процессы. Агрессия сначала гибридная, а затем и полномасштабная с последующей ползучей аннексией все новых территорий против страны, отказавшейся от значительного ядерного потенциала — со стороны страны, которая его заполучила, еще и гарантировала безопасность своей жертве.

Какой прецедент может нанести больше вреда мировому порядку и безопасности? Речь идет уже не о разоружении государств ядерного клуба, а о том, какие факторы теперь заставят отказаться от идеи ядерного вооружения другие страны мира, претендующие на независимую политику: от Бразилии до Индонезии и Саудовской Аравии.

Фото: Фокус

На самом деле, мировому порядку нанесен непоправимый ущерб, и недостаточно убедительное наказание агрессора-мошенника (не соблюдающего взятые на себя обязательства) запустит обратный отсчет — к войне между ядерными государствами, которая в таком случае станет неизбежной.

Не просто наблюдатели. Что думают о ядерной угрозе Индия, Бразилия, Израиль и Китай?

Чтобы получить полное представление о том, насколько значительна ядерная угроза сегодня, Фокус обратился к экспертам.

Как может отнестись к применению какого-либо вида оружия массового поражения Китай? Реакция нейтральных стран (Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Израиль и др.)?

Владимир Горбач, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по внешней и внутренней политике Украины:

Я не буду в этом вопросе оригинальным, если скажу, что все эти государства отнесутся к применению ядерного оружия отрицательно с осуждением. Никто не будет одобрять и никто не сможет удержаться от осуждения, выбрав нейтральную позицию. Все будут осуждать хотя бы на словах.

Анна Шелест — директор безопасности программ Совета внешней политики "Украинская Prisma":

В данном случае неправильно называть Китай и Индию нейтральными государствами, поскольку они являются ядерными державами. В вопросе использования ядерного оружия их уже невозможно называть нейтральными странами, как они пытаются частично представлять себя в политической сфере. У Клуба ядерных государств есть определенные обязательства и определенные принципы, которые они прописали. Украине было бы важно услышать позицию Китая и Индии по поводу ядерного шантажа со стороны Кремля.

Что касается Китая, его также трудно назвать нейтральным в вопросе возможного применения ядерного оружия в отношении Украины, поскольку это государство фактически подписало Будапештский меморандум. Поднебесная и Франция позже стали подписантами меморандума. В одном из пунктов есть норма по неиспользованию ядерного оружия против Украины, и здесь важна их позиция.

Какой может быть реакция НАТО в двух вариантах: ни один дюйм стран НАТО не пострадал — или радиоактивное облако пошло на страны альянса?

Владимир Горбач: Реакция была озвучена до меня. Сказали, что реакция будет кинетической – это будет нанесение силового удара. Не думаю, что реакция будет с применением ядерного оружия, поскольку это будет стимулировать дальнейшую эскалацию. Реакция будет силовой, но неядерной. Это будет сделано из тех соображений, чтобы не повышать ставки. Такой ответ, который будет чувствительным и избавит Россию от желания в дальнейшем развивать этот конфликт. Будет применение высокоточного, разрушительного и смертоносного оружия по установкам и пунктам запуска россиян.

Тактическое ядерное оружие может использоваться с оккупированной территории Украины по линии фронта. Если (ракеты) будут запущены с оккупированной территории – будет ответ по этим точкам, если с российской территории – меньшая вероятность нанесения ответного удара. Однако могут быть удары по российским войскам, которые расположены на оккупированных территориях, включая Черноморский флот РФ.

Анна Шелест: В настоящее время в Брюсселе активно обсуждают вопрос, в том числе, реакции НАТО на применение ядерного оружия. В 5-й статье Договора о коллективной безопасности сказано четко о нападении, и только недавно там прописали норму по кибернападению. Если радиоактивное облако идет на страны Альянса, это де-факто не нападение.

Некоторые американские генералы предлагают даже разбомбить Черноморский флот РФ в случае применения ЕС. Асимметричные действия возможны, но на сегодняшний день никто даже внутри Альянса не сможет четко сказать, какими они будут.

Насколько жестким может быть ответ ядерных государств: США, Великобритании, Франции?

Владимир Горбач: Все будут смотреть на США, они обладают самым большим арсеналом ядерного оружия и самыми разными способами доставки этого оружия. Весь мир будет смотреть на Соединенные Штаты и их реакцию.

Сколько времени пройдет с момента принятия решения о применении ядерного оружия до его исполнения?

Николай Сунгуровский, военный эксперт Центра Разумкова:

Возможно, что пройдет 2-3 дня. Все зависит от того, насколько полной была подготовка к нанесению тактического ядерного удара и были ли завезены боеголовки в войска. Транспортировка этого типа оружия зависит от того, каким транспортом его доставляют — по железной дороге или с задействием авиации.

Могут ли США и союзники технически "задавить" пусковые установки стратегического ядерного оружия или ответный удар РФ в случае эскалации необратим?

Если речь идет о тактическом ядерном оружии – это мобильные пусковые установки. Это может быть артиллерия, ракетная установка или оружие, установленное на корабле. Здесь трудно говорить о "подавлении", за всем нужно следить, но это трудная процедура.

Какие могут быть последствия для самой РФ (ее военных) в случае применения тактического ядерного оружия на территории Украины (образно говоря, если ветер подует на Россию)?

Это тоже трудно спрогнозировать. США не открывают свои карты полностью. Будет ли удар по русской территории? Они молчат и правильно поступают. Элемент неопределенности – дополнительная работа для России. Недавние события, когда Лукашенко согласился на развертывание совместной группировки войск… Не исключено, что вооружению этой группировки будут переданы какие-то пусковые установки с ядерными боеприпасами. И тогда задача становится более сложной, потому что Запад будет вынужден решить, кто именно использовал ядерное оружие и по какой стране наносить удар.

Какие последствия для экологии могут быть, если тактическая ядерная бомба будет взорвана над водоемом (Днепр или Черное море)?

По самой акватории Черного моря наносить ядерный удар опасно. Черное море особенное, потому что в нем высокая концентрация сероводорода. Может взорваться весь Черноморский бассейн, и это будет экологическая катастрофа планетарного масштаба. Над Черным морем могут. В качестве "показательного" акта.

Что будет с соседями Украины — странами НАТО, если тактическое ядерное оружие будет применено над Западной Украиной? Может ли НАТО использовать пятую статью о коллективной безопасности?

Однозначно да. Сначала они применят обычное оружие, которое по своему потенциалу не уступает ядерному. Будут прицельные удары по местам хранения ядерных боеголовок, по выявленным позициям средств, применяющих ядерное оружие. Может быть, по центрам принятия решений. Стратегия, разрабатываемая НАТО, является тайной, и по этому поводу можно только гадать. Это элемент неопределенности, который в большой степени ужасает противника.

Возможно ли технически применить против Украины стратегическое ядерное оружие (можно ли в принципе на Украину нацелить стратегические ядерные носители и каковы будут последствия заражения для самой РФ)?

Носители стратегического ядерного оружия РФ уже нацелены на некоторые цели на территории НАТО, на территории Соединенных Штатов. По неядерному государству применять стратегическое ядерное оружие нет никакого смысла.

Арктика, остров Змеиный и "медвежья услуга" Макрона

Напоминают ли сегодняшние угрозы России напряженность 60-х годов и возможно ли повторение Карибского кризиса сегодня, но уже в ином масштабе? Об этом мы спросили у Александра Хары. Дипломат, помощник министра обороны Украины в 2020 году, эксперт Центра оборонных стратегий считает следующее:

Использовать ядерное оружие против Украины с военной точки зрения является безумием. Это не принесет ожидаемого результата, а негативные последствия будут для России, даже если по ее территории не нанесут ответный удар. Речь идет о находящемся на хранении тактическом ядерном оружии. Сначала должна быть определенная ситуация, когда руководство РФ решит, что у них не осталось методов влияния на Украину, и тогда будет принято политическое решение о применении ядерного оружия, которое еще предстоит доставить на соответствующие позиции.

Есть слухи, что россияне желают показать свою решимость в духе "я не блефую", где-то на полигоне. Используют ядерное оружие не против Украины, а на своей территории. Или возможно применить ядерное оружие где-нибудь на нейтральных позициях в Арктике, чтобы дальше запугивать цивилизованный мир. Также целью называют остров Змеиный. В этом больше символизма, чем военной логики. Я не могу точно сказать, сколько времени должно пройти от принятия решения до применения. Это слишком гипотетический вопрос.

Важно

Еще одна "спецоперация". Зачем Путин втягивает Лукашенко в войну

Если речь идет об использовании ядерного оружия на нейтральной или российской территории, никто не будет принимать вопрос о нанесении удара по РФ. Если это будет на территории Украины, ответ будет неядерным. США обладают достаточным потенциалом, чтобы нанести значительный ущерб, который будет сопоставим с ядерным оружием. Они не будут входить в эту спираль конфронтации для дальнейшей эскалации конфликта. Удар может быть нанесен по территории РФ, если россияне сойдут с ума и начнут что-то делать со своим стратегическим ядерным оружием, которое уже нацелено на США.

Я думаю, что параллели между Карибским кризисом и нынешними событиями нет, потому что тогда столкнулись интересы двух государств, которые были на грани ядерного конфликта между собой. То, что нас сейчас пугает Россия, это другое дело. Они туманно пытаются сказать, что могут нанести ядерный удар по США и Европе, но это бред. Они понимают, что будет ответный удар. Американцы не могут оставить это без ответа, и это будет конец человечества.

Бывшие американские чиновники, среди которых Герберт Макмастер (экс-советник Трампа), Уэсли Кларк (генерал США), Бен Ходжес (экс-командующий силами США в Европе) говорят, что США могут нанести удары по российским войскам на Донбассе, в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. И, возможно, нанесут удары по Черноморскому флоту РФ, но неядерными средствами. Никто не знает, как это будет происходить, поскольку США и НАТО молчат и не говорят, как будут реагировать в ответ.

Важно