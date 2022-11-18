Экс-посол Украины Мельник назначен заместителем главы МИД

Дипломат, называвший канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной колбасой", по решению Кабмина пошел на повышение в профильное министерство.

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен на должность заместителя главы Министерства иностранных дел. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, Андрей Мельник, который ранее занимал должность посла Украины в Германии, назначен Кабинетом министров заместителем главы Министерства иностранных дел.

Тарас Мельничук также проинформировал о других кадровых перестановках в правительстве — Василий Володин уволен с должности госсекретаря Министерства развития громад и территорий Украины, а его место занял Анатолий Касияник.

[ + – ] Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назначен замглавы МИД

Стоит отметить, что в начале июля президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника. Украинскому дипломату, который запомнился эмоциальными заявлениями в адрес западных лидеров, в том числе Олафу Шольцу, "пророчили" повышение в виде назначения в Министерство иностранных дел.

После увольнения Андрей Мельник предлагал немецкому политику засунуть голову в холодильник из-за его заявлений в адрес Украины. В частности, премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предлагал заморозить полномасштабную войну и поддержал поставки российского газа в Германию.

Также Андрей Мельник, будучи послом, называл канцлера Германии Олафа Шольца "обиженной колбасой" из-за его нежелания ехать с официальным визитом в Украину. Позже украинский дипломат принес свои извинения и добавил, что его слова были дипломатически неуместными.

Новым послом Украины в Германии стал Алексей Макеев, который после назначения призывал власти ФРГ не принимать у себя россиян, пытающихся сбежать от частичной мобилизации.