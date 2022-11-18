Експосла України Мельника призначено заступником глави МЗС

Дипломат, який називав канцлера ФРН Олафа Шольца "ображеною ковбасою", за рішенням Кабміну пішов на підвищення до профільного міністерства.

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Колишнього посла України в Німеччині Андрія Мельника призначено на посаду заступника голови Міністерства закордонних справ. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, Андрія Мельника, який раніше обіймав посаду посла України в Німеччині, призначено Кабінетом міністрів заступником голови Міністерства закордонних справ.

Тарас Мельничук також поінформував про інші кадрові перестановки в уряді — Василя Володіна звільнено з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України, а його місце посів Анатолій Касіяник.

[ + – ] Експосол України в Німеччині Андрій Мельник призначений заступником глави МЗС

Варто зазначити, що на початку липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України у Німеччині Андрія Мельника. Українському дипломату, який запам'ятався емоційними заявами на адресу західних лідерів, зокрема Олафу Шольцу, пророкували підвищення у вигляді призначення до Міністерства закордонних справ.

Після звільнення Андрій Мельник пропонував німецькому політику засунути голову в холодильник через його заяви на адресу України. Зокрема, прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер пропонував заморозити повномасштабну війну та підтримав постачання російського газу до Німеччини.

Також Андрій Мельник, бувши послом, називав канцлера Німеччини Олафа Шольца "ображеною ковбасою" через небажання їхати з офіційним візитом в Україну. Пізніше український дипломат перепросив і додав, що його слова були дипломатично недоречними.

Новим послом України в Німеччині став Олексій Макеєв, який після призначення закликав владу ФРН не приймати у себе росіян, які намагаються втекти від часткової мобілізації.