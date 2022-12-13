Верховный суд признал незаконным указ Зеленского об отстранении главы КС Тупицкого, — СМИ

Решение президента от декабря 2020 года касалось отстранения Тупицкого от должности судьи на два месяца. На данный момент глава Конституционного суда объявлен в розыск за незаконный выезд из страны во время войны.

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Кассационный административный суд Верховного суда Украины признал незаконным указ президента Владимира Зеленского об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца. Об этом сообщило издание ZN.UA.

"Верховный суд признал незаконным и противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского об отстранении от должности на два месяца судьи Конституционного суда Александра Тупицкого, изданный 29 декабря 2020 года", — говорится в публикации.

[ + – ] Пост о судебном решении по делу Тупицкого

Текст решения суда на момент публикации еще не появился в реестре. Известно, что на сегодня, 13 декабря, на 16:00 было назначено слушание по иску Тупицкого о признании соответствующего указа президента незаконным.

[ + – ] Информация о суде по делу Тупицкого

Напомним, в прошлом году Верховный Суд признал противоправным и указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда. Сам Тупицкий, который, по последним данным, находится в Австрии, в мае этого года был объявлен в международный розыск по делу о подкупе свидетеля.

В августе Тупицкого объявили в розыск по еще одному производству — о незаконном вмешательстве в работу системы Государственной казначейской службы Украины.

В начале весны, по версии следствия, он безосновательно покинул Украину в условиях военного положения. Помимо того, по данным Совета национальной безопасности и обороны, после 24 февраля бывший глава КС Тупицкий должен был участвовать в легитимизации беглого президента Виктора Януковича.