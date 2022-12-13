Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про усунення голови КС Тупицького, — ЗМІ

Рішення президента від грудня 2020 року стосувалося усунення Тупицького з посади судді на два місяці. Наразі голову Конституційного суду оголошено у розшук за незаконний виїзд із країни під час війни.

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Касаційний адміністративний суд Верховного суду України визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського про усунення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді на 2 місяці. Про це повідомило видання DT.UA.

"Верховний суд визнав незаконним та протиправним указ президента України Володимира Зеленського про усунення з посади на два місяці судді Конституційного суду Олександра Тупицького, виданий 29 грудня 2020 року", — йдеться у публікації.

[ + – ] Пост про судове рішення у справі Тупицького

Текст рішення суду на момент публікації ще не з'явився у реєстрі. Відомо, що на сьогодні, 13 грудня, на 16:00 призначено слухання за позовом Тупицького про визнання відповідного указу президента незаконним.

[ + – ] Інформація про суд у справі Тупицького

Нагадаємо, минулого року Верховний Суд визнав протиправним і указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Сам Тупицький, який, за останніми даними, перебуває в Австрії, у травні цього року оголошений у міжнародний розшук у справі про підкуп свідка.

У серпні Тупицького оголосили у розшук щодо ще однієї справи — про незаконне втручання у роботу системи Державної казначейської служби України.

На початку весни, за версією слідства, він безпідставно залишив Україну в умовах воєнного стану. Крім того, за даними Ради національної безпеки і оборони, після 24 лютого колишній голова КС Тупицький мав брати участь у легітимізації президента Віктора Януковича.