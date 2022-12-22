Встреча с Байденом — просто фотосессия: ВВС назвала ключевой момент визита Зеленского в США

Президент Украины, как считают журналисты, целенаправленно выступил с речью в Конгрессе, который контролирует "кошелек" с американской военной и экономической помощью.

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Ключевым моментом визита президента Украины Владимира Зеленского в США стала не его встреча с главой Белого дома Джо Байденом, а выступление в Конгрессе. Подобное мнение в своей колонке озвучил корреспондент службы ВВС Северной Америки Энтони Зуркер.

Журналист напомнил, что после частичной смены состава в Конгрессе США могут возникнуть не проблемы, а трудности в вопросе предоставления Украине необходимого вооружения. Именно поэтому Владимир Зеленский выступал перед американскими законодателями.

В материале Энтони Зуркер приводит в пример результаты местной социологии: треть жителей США не хотят, чтобы их страна помогала Украине в противостоянии с Россией, а каждому второму респонденту хотелось, чтобы война как можно быстрее закончилась. Поэтому корреспондент считает, что ключевым моментом визита Зеленского в Соединенные Штаты была не встреча с Джо Байденом, а именно выступление перед законодателями, от решения которых зависит дальнейшая поддержка Киева.

"Зеленский, обращаясь к Байдену и американцам, серьезные тезисы пересыпал шутками. Порой переходя на сносный английский, чтобы отметить контакт с этой аудиторией, он назвал американскую помощь Украине "инвестицией" в укрепление безопасности в мире. Примечательно, что Зеленский выбрал именно такие слова — и затем повторил их в речи перед Конгрессом. Помощь со стороны США — это не благотворительность, а деньги, потраченные с определенной целью и расчетом на будущие дивиденды. Будущее этих американских "инвестиций", однако, зависит не только от Байдена. Встреча в Белом доме — это была просто фотосессия по сравнению с той задачей, которую Зеленский решал, выступая перед конгрессменами — перед людьми, контролирующими кошелек с американской военной и экономической помощью", — продолжил Зуркер в своей колонке для ВВС.

Владимиру Зеленскому, по словам корреспондента, не нужно, чтобы представители Республиканской партии считали помощь Украине своей первоочередной задачей в 2023 году. Однако Киев заинтересован в том, чтобы военная поддержка не выпала из повестки дня, из-за чего украинский лидер и отправился с официальным визитом в США.

Отметим, что 21 декабря Владимир Зеленский отправился в США на встречу с лидером Белого дома Джо Байденом. В Офисе президента называли четыре главных момента официального визита главы Украины в Соединенные Штаты.

Также Фокус в своем материале процитировал выступление Владимира Зеленского в Конгрессе США и детально рассказал, о чем говорил украинский президент, выступая перед американскими законодателями.