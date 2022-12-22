Зустріч із Байденом — просто фотосесія: ВВС назвала ключовий момент візиту Зеленського в США

Президент України, як вважають журналісти, цілеспрямовано виступив із промовою у Конгресі, який контролює "гаманець" з американською військовою та економічною допомогою.

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Ключовим моментом візиту президента України Володимира Зеленського в США стала не його зустріч із головою Білого дому Джо Байденом, а виступ у Конгресі. Подібну думку у своїй колонці озвучив кореспондент служби ВВС Північної Америки Ентоні Зуркер.

Журналіст нагадав, що після часткової зміни складу у Конгресі США можуть виникнути не проблеми, а труднощі щодо надання Україні необхідного озброєння. Саме тому Володимир Зеленський виступав перед американськими законодавцями.

У матеріалі Ентоні Зуркер наводить приклад результатів місцевої соціології: третина жителів США не хочуть, щоб їх країна допомагала Україні в протистоянні з Росією, а кожному другому респонденту хотілося, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Тому кореспондент вважає, що ключовим моментом візиту Зеленського в Сполучені Штати була не зустріч із Джо Байденом, а саме виступ перед законодавцями, від вирішення яких залежить подальша підтримка Києва.

"Зеленський, звертаючись до Байдена й американців, серйозні тези пересипав жартами. Деколи переходячи на стерпну англійську, щоб встановити контакт із цією аудиторією, він назвав американську допомогу Україні "інвестицією" в зміцнення безпеки у світі. Цікаво, що Зеленський обрав саме такі слова — і потім повторив їх у промові перед Конгресом. Допомога з боку США — це не благодійність, а гроші, витрачені з певною метою та розрахунком на майбутні дивіденди. Майбутнє цих американських "інвестицій", однак, залежить не тільки від Байдена. Зустріч у Білому домі — це була просто фотосесія порівняно з тим завданням, яке Зеленський вирішував, виступаючи перед конгресменами — перед людьми, які контролюють гаманець з американською військовою та економічною допомогою”, — продовжив Зуркер у своїй колонці для ВВС.

Володимиру Зеленському, за словами кореспондента, не потрібно, щоб представники Республіканської партії вважали допомогу Україні своїм першочерговим завданням у 2023 році. Проте Київ зацікавлений у тому, щоб військова підтримка не випала з порядку денного, через що український лідер і вирушив з офіційним візитом у США.

Зазначимо, що 21 грудня Володимир Зеленський вирушив у США на зустріч із лідером Білого дому Джо Байденом. В Офісі президента називали чотири головні моменти офіційного візиту глави України в Сполучені Штати.

Також Фокус у своєму матеріалі процитував виступ Володимира Зеленського в Конгресі США та детально розповів, про що говорив український президент, виступаючи перед американськими законодавцями.