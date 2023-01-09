"Есть за что зацепиться": экс-генпрокурора Венедиктову вызвали на допрос в НАБУ, — юрист

По информации главы правления организации StateWatch Александра Леменова, посол Украины в Швейцарии пока не находится в статусе подозреваемой. Активист предполагает, что речь может идти о незадекларированных часах Hublot.

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Бывшего генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая в настоящее время занимает пост посла Украины в Швейцарии, вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом у себя в Facebook написал глава правления общественной организации StateWatch юрист Александр Леменов со ссылкой на собственные источники.

По его словам, у Венедиктовой пока нет статуса подозреваемой.

"Бывшую генпрокурорку вызвали на допрос в НАБУ, по данным моих источников. Пока без статуса подозреваемой, как свидетеля", — заявил он.

Леменов отметил, что не в курсе, о каком именно деле идет речь.

При этом он предположил, что причиной могут быть незадекларированные часы люксового бренда Hublot.

"Если это будет по поводу того, что у нее незадекларированные часы люксового бренда Hublot — буду очень сильно смеяться", — подчеркнул юрист.

В то же время Леменов утверждает, что даже без часов у антикоррупционного бюро есть, за что "зацепиться".

На момент публикации новости комментариев либо подтверждения Венедиктовой факта допроса в НАБУ не было.

Ирина Венедиктова: история с часами Hublot

Весной 2020 года у Ирины Венедиктовой, только занявшей пост генпрокурора Украины, заметили люксовые часы швейцарской фирмы Hublot из коллекции Big Bang, цена которых достигает 10 тыс. евро. Однако в ее декларации такие часы не упоминались.

Между тем сама Венедиктова уверяла, что носит не оригинальные часы, а их копию стоимостью 5 тыс. грн.

Государственное бюро расследований в феврале 2021 года все-таки обязало суд открыть уголовное производство, связанное с часами, сообщал Александр Леменов. Юрист объяснил, что подал заявление о преступлении летом 2020 года, но тогда ему отказали в регистрации в ЕРДР.

Напомним, 17 июля 2022 года Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с должности генерального прокурора Украины.

17 ноября глава государства своим указом назначил Венедиктову Чрезвычайным и Уполномоченным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации.

23 декабря руководитель главного подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский подтвердил, что бюро расследует производства в отношении экс-генпрокурора. Он уточнил, что детективы ведут расследование возможного факта неправомерного вмешательства Венедиктовой в дело, в котором фигурирует глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.